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對女師伸鹹豬手！台東校長瞎扯「扳機指」　法官拿筆錄簽名打臉

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台東校長性騷擾女老師，辯稱「手患扳機指」反應慢，不知道有摸到對方。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台東報導

台東一名曹姓校長在校園裡遇見女老師，趁打招呼時，用手往對方右腰部捏擠2下，被依性騷擾起訴，曹男表示自己患有「扳機指」跟「隧道症候群」，反應比較慢，可能當下有碰到但他不知道。但法官發現曹男皆能簽名，病情並未嚴重影響日常活動，依性騷擾罪判處6月，得易科罰金。

判決指出，2019年11月16日晚間8時許，女老師從警衛室旁廁所走出來時，正好看見曹男，主動打招呼，曹男卻突然用手摸她的腰，還捏了幾下，讓她嚇了一跳，曹男隨即笑臉愉悅的說「我剛看完戲劇表演」，並快步離開。

女師證稱，當天晚間9時許，曹男傳訊說「XX老師，校園偶遇，感恩辛苦。夜深，注意安全。晚安。」後續女師決定告知遭摸腰一事令她感覺非常不舒服，曹男隨即道歉，內容卻是意圖將性騷擾行為合理化「可能是無心之過」、「玩笑的言行」，因此決定報警提告。

審理時曹男喊冤，他的手有扳機指跟隧道症候群，反應比一般人慢8至10倍，所以可能有碰到，只是當下不知道。

法官認為，曹男雖提出骨科診斷證明書為證，但在偵訊、法院筆錄時都有簽名，且曹男自稱「早晚有時會酸麻，有時沒辦法順利簽名，可以寫字、吃飯、使用手機，但都不能太久，吃飯大多用湯匙跟叉子」等，足見其病情並未嚴重影響日常活動，就女師示範當時手勢來看，曹男仍可以用手掌做出此舉，還用力捏擠2下，顯然是有意識施加壓力之行為，不可能不知情地碰到，認定曹男犯性騷擾，依法判處6月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

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