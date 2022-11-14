高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

▲有網友在PTT爆料高端疫苗真實價格是1081元。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

高端疫苗價格爭議不斷，今有自稱前高端離職員工在PTT爆料「高端疫苗真實價格是1081元，中間有200元價差去向不明。」更暗指這是衛福部不敢公布疫苗採購合約的原因。對此，中央流行疫情指揮中心回應，內容與事實完全不符，無所謂價差存在。

該名網友在PTT自稱「是高端前員工，因為看不慣某些事和公司的所作所為 說了一些『不該說的話』，今年6月我被迫從高端離職，離職後我依然被要求『不要亂說話』。」

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網友接著寫道「高端疫苗真實價格是1081元，之前公布的881元只是賣價，1081元才是政府真實的採購價，中間有200元價差去向不明，高端已經公布了價格，但是衛福部不敢公布疫苗採購合約，原因是什麼大家心裡應該都清楚，錢到底去哪了？」

對此，指揮中心表示，已於今年10月31日發布新聞稿說明國內COVID-19疫苗採購合約價金一事，高端新冠肺炎疫苗採購合約總價金為新臺幣40億3,000萬元整(含稅)；履約交貨數量合計為500萬劑，其中含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」的承諾贈與。

指揮中心強調，疫苗以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新臺幣881元(含稅)，多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新臺幣810元(含稅)，另贈送20萬劑以多劑型包裝供應。針對PTT上的爆料，指揮中心表示，是有心人士張貼造假契約，惡意散播不實疫苗採購單價，任意影射公務員涉嫌不法，內容與事實完全不符。

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