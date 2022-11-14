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搭車需求升高！高鐵「11／18起周末增開6班車」　團體優惠打7折

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵年底周末加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

進入後疫情時代，運輸、航空、觀光業等都逐步復甦，台灣高鐵公司指出，年底有較高旅運需求，因此將自11/18（五）起至12/25（日）止，周末增開6班次列車（周五南下2班、周日南下北上各2班，不含投票當周周末），以加強服務旅客。

本次增開之列車將自11/16（三）凌晨零時起開放12/11（日）以前之車票預購，後續各增開車次則將依一般預售期間，於29天前陸續開放購票。旅客可透過「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機。

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高鐵公司表示，舉辦聚會或活動的團體，歡迎利用「20人以上團體優惠」，凡20人（含）以上團體旅客，搭乘指定日期、指定車次之標準車廂對號座，且同一起、訖站，全票旅客可享全額票價平日（週一至週四）7折、假日（週五至週日）8折優惠。

若是學生團體，只要11人（含）以上，就能利用更優惠的「校外教學」專案，搭乘指定日期、指定車次之標準車廂對號座，且同一起、訖站，國中以上學生及全票旅客，可享全額票價7折優惠，國小學生及具敬老、孩童及愛心票優惠身分者，可享4折優惠。

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