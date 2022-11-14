可撐拐杖走了！鋼鐵傘兵秦良丰復健4年　父感動PO文：給全家希望

▲「鋼鐵傘兵」秦良丰憑著驚人的意志力復健4年，已從全癱進步到單手持柺杖行走。（圖／秦天人提供，下同）

記者郭玗潔／高雄報導

4年前因漢光演習跳傘受傷的傘兵秦良丰，原本被醫院判定可能終身癱瘓，不過他積極復健，靠著驚人的意志力，今年6月已能自行翻身，9月時更挑戰以助行器和顫抖的腳，飆汗走完醫院一圈。而在3天前，父親秦天人在臉書分享，秦良丰只以單手持助行器，幾乎完全靠自己的力量一步一步行走的影片，他感動的說「看著你艱辛踏出的每一步和那時不時就抖動的腳，是你4年多來不曾放棄努力的結果，一直以來我們都是在未知中不放棄希望」。

秦良丰發生意外後，一度失去生命跡象，雖然搶救了回來，但因為脊椎損傷，剛恢復生命時幾乎全癱，後來經過4年復健，可以使用外骨骼、透過外人的幫助站立，也在5個月前首度能自行翻身。

秦良丰又再創奇蹟，2個月前在國軍弟兄們在旁不斷喊「不要再撐了」的反話激勵下，花了45分鐘使用助行器繞國軍高雄總醫院一圈，雖然走到滿身大汗也體力透支，但是秦良丰的毅力讓大夥都拍手稱讚。

上個月初秦良丰想挑戰將協助降到最低，不要他人扶助走樓梯，雖然沒有成功，不過在3天前，秦良丰在醫院復健時，已可以單手持助行器，幾乎不需要他人扶持的緩慢行走。秦爸爸看到兒子努力的影片，在臉書感動說「看著你艱辛踏出的每一步和那時不時就抖動的腳，是你4年多來不曾放棄努力的結果，一直以來我們都是在未知中不放棄希望」，他感謝兒子不曾放棄努力，給了全家希望。