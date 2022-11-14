郭台銘選戰表態留一手！　他喊話「500萬劑BNT的恩情」威力強大

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉進入倒數，面對旗下子弟兵、民眾黨新竹市長候選人高虹安近日紛爭不斷，郭台銘13日在臉書稱新竹市由誰來帶領，「只能依賴全體市民的大智慧」，引來不同解讀。對此，資深媒體人羅友志分析，郭台銘很明顯在挺高虹安，還曝他留了一手。

羅友志13日在臉書發文分享對於郭台銘「表態」的看法，指出選舉接近尾聲，以郭台銘「500萬劑BNT的恩情」，這篇貼文的威力非常強大，也打趣提到，有點小擔心難保不會有選民腦補，郭董挺的是大智「慧」。

此外，羅友志分析郭台銘貼文中「不點名」的原因，除了大老闆的矜持，當然也意味著「留一手」，而這「留一手」的箇中原因是要去參透高虹安一路走來的不容易，在民眾黨普遍不成熟的選舉技巧中，能看的到持續演化進步的，就是她了，這次讓她選上新竹市長，未來究竟會達到什麼境界，實在很難估量，加上從資策會、柯建銘打到衛福部，以素人之姿，能夠連續承受招招致命的重拳，還能在擂台上站的直挺挺的人，真的不容易。

羅友志最後大酸衛福部長薛瑞元，竟然以衛福部長之尊，對一個病患指指點點，還說出「浪費醫療資源」這種話，可恥至極，「我的醫生，在我掛號沒去、顧著上通告的時候，也不至於會對我說：『羅友志，你浪費我醫療資源！』，他把自己糟蹋成…不要說是衛福部長，連陳時中競選總幹事都不如。」他大嘆，郭董的發文高度，對比薛瑞元的顢頇，高下立判。