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男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」愣住3秒喊關台

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝篠崎泫IG）

▲藝人篠崎泫。（圖／翻攝篠崎泫IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz自去年涉嫌販毒後聲勢受影響，今年出獄後再度出發，目前活躍於社群媒體及YouTube。Toyz於13日晚間跟藝人篠崎泫直播聊天，大談感情觀及擇偶條件，沒想到以聰明、高邏輯及幽默為傲的Toyz，最後竟被篠崎泫反將一軍，瞬間尷尬地喊著要關掉直播。

Toyz於13日晚間直播時，邀篠崎泫到聊天室，透過兩人的對談與粉絲、觀眾聊天。兩人先大談感情觀、擇偶條件及對對方的看法跟認知，隨後Toyz進一步詢問篠崎泫是否會在意另一半IG有追蹤很多正妹，篠崎泫也坦言她對Toyz並不了解，讓Toyz大開玩笑說，「好啦，那看來我是出局了，祝妳幸福篠崎泫」，兩人開始一陣套話攻防戰。

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篠崎泫也叫Toyz開話題，Toyz突然說「我就是出局啦，我就是沒有辦法跟女生當朋友」，篠崎泫則回「唉呦，你這樣說IG追蹤那些都不是朋友囉？」Toyz立刻講，他沒有朋友，對於有交心的才會視為朋友，因此其他都是工作上的朋友。

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝篠崎泫IG）

▲▼Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」秒關台。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲▼男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」秒關台。（圖／翻攝Toyz YouTube）

「男跟女之間本來就沒有可以當朋友的」，Toyz表示，男生跟女生聊天，都是為了發生關係，「女的跟妳聊就是為了幹妳啦」、「但我都不會往那邊聊過去啊」。此時，篠崎泫馬上說，「真的啊～所以你跟女生聊天都是...那你很常找我聊天耶」，瞬間讓Toyz愣住3秒並開始傻笑，回過神知道無法解釋後大喊「好啦，關播啦，不聊了不聊了」，「那女的硬拗啊，不好聊」。

網友看完紛紛留言，「打情罵俏」、「太神啦」、「所以主播現在跟妳聊就是想...」「搞砸了把妹大師」、「翻車現場」、「筱崎泫一直幫椅子說話」、「篠崎泫說的都對」、「聊天鬼才」、「好甜，好閃」、「完了，被抓到了」、「邏輯鬼才的戀愛巴士高潮迭起，最後落入邏輯小妹的圈套中計結束今天的直播」。

▼影片3小時49分處。

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