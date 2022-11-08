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Toyz自爆分手原因「看林襄DIY！」女友怒嗆：寧願看她都不跟我打P

記者閔文昱／綜合報導 

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz自去年涉嫌販毒後聲勢受影響，在今年出獄後再度出發，目前活躍於社群媒體及YouTube。他近日爆料，自己會與網紅女友「奈奈」分手，其實是因女方在他被抓進看守所期間，發現他用林襄辣照當做臉書大頭貼，當時對方還氣得寫信怒嗆，「賤種！寧願看林襄照片打手槍，都不跟我打P，掰掰」，讓他相當無奈。

Toyz近日在YouTube頻道上傳新片，討論整形相關的議題，並表示過往的女友都有進廠維修，不認為這有什麼。有網友也藉此詢問他與女友奈奈的戀情，不過Toyz則回應，「我就把奈奈的東西都刪了咩，就分手了咩！不要再來問我了，她已經不會在我的世界裡面出現了，也不會復合了好不好！」

▲Toyz自爆分手原因與林襄有關。（圖／翻攝自Instagram／yinyux、95_mizuki）

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▲Toyz自爆分手原因與林襄有關。（圖／翻攝自Instagram／yinyux、95_mizuki）

至於分手原因，Toyz坦言，他過去曾在臉書創立一個小帳，並在Google隨便找了張「大奶妹」的照片當作頭貼，當時並不知道照片本人就是樂天女神林襄，後來他被關進看守所後，因擔心帳號被周周拿走，於是請奈奈幫忙變更密碼，不料對方看到大頭貼後當場氣炸，還寫信給他怒嗆「X你娘你這個賤種，寧願看林襄照片打手槍，都不跟我打P（砲），我再也不會找你了，掰掰！」

▲Toyz在看守所收到女友的分手信。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

▲Toyz在看守所收到女友的分手信。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

Toyz強調，雖然林襄真的很漂亮，但他真的沒有做出這種事情，無奈事後不管怎麼解釋，奈奈仍始終不信。對此，他還秀出當時奈奈的手寫信證實該故事的真實性，上頭還蓋有「書信檢查章」，表示所有信件都還被看守所的主任檢查過。Toyz最後也透露，奈奈之後就與父母一起去了國外，不過該事件至今仍讓他耿耿於懷，直呼「真的不嫁給我了，但至少要還我清白嘛！」

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