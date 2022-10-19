Toyz直播爆《原子少年》小孩「4個人壞壞」　網美本人現身打臉

▲《原子少年》冠軍團天王星成員「小孩」何世華日前宣告退團。（圖／翻攝自小孩IG）

記者黃君瀚／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）昨（18）發布影片，大聊《原子少年》「小孩」何世華捲入未成年網美感情糾紛退團風波，爆料一張LINE截圖，其中網美提到「你怕她真的想要四個人壞壞哦」，讓他大呼震驚。該影片釣出網美本人現身駁斥，指案件已進入司法程序，「影片所敘述內容非常多與事實完全不符，希望您下架影片。」

Toyz在直播中秀出Dcard網友分享的LINE截圖，傳是小孩和網美的對話。從聊天中看得出來2人關係相當不錯，其中一段提及要和另一對情侶出遊，女生詢問是否要先訂房間？小孩則表示不想去。

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網美追問，是不是不想和另一對情侶同行？小孩回主要是不想那位女生。網美笑說「你怕她真的想要四個人壞壞哦？」Toyz讀到此處大飆國罵，語氣中竟透露滿滿的羨慕之情，「男人的夢想阿！My dream！」

不過該影片上架後，網美本人現身留言駁斥，「您好，我是女方本人，案件已經立案進入司法程序，影片所敘述內容非常多與事實完全不符，希望您下架影片，謝謝。」

Toyz則回應，不知道是哪一部分有問題，歡迎網美隨時上直播講清楚，「我願意無條件支持你，小孩什麼垃圾東西。」

