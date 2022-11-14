綠戰竹市「維持步調全面衝刺」　全天候車掃＋重返香山造勢

▲民進黨新竹市長候選人沈慧虹盼接棒。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選舉倒數12天，國民黨候選人林耕仁日前狂打民眾黨候選人高虹安助理費及小金庫爭議，宣布「收手」回歸政策討論後話題仍持續延燒，民進黨方面，身兼民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德周末再赴新竹參加造勢大會，全力拉抬選情。輔選幹部說，選前最後關鍵兩周，將維持步調全力衝刺，除了將啟動全天候的車掃，11月19日回到被視為「民主聖地」的香山大造勢，選前之夜則回到競選總部前舉行大遊行。

一名綠營黨政要角說，最近一個多禮拜來，選情的確比較熱，看起來比前陣子「選情冷」的狀況熱多了，找民眾出來時，獲得的回饋也非常熱情，因此各地在評估選情時，都有比較樂觀的傾向。

實際上，由於新竹市長選舉是「三腳督」，任何一方只要能掌握40％的選票，就有極高的勝率。民進黨本周喊出「延續五星光榮，進步永不回頭 」訴求，蔡英文呼籲，新竹市前市長林智堅8年執政讓新竹變得更美、更進步，而沈慧虹擔任副市長，爭取公道三路通車、新竹市立馬偕兒童醫院等建設，全力以赴，訴求「一個城市的發展，不能走回頭路」；而民進黨台北市長候選人陳時中也前往新竹市輔選，細數過去在防疫期間與沈慧虹的互動，還以為她出身自衛福相關領域，後來才知道她其實是交通專業。

▲新竹市前市長林智堅與候選人沈慧虹。（資料照／沈慧虹競選辦公室提供）

▲台北市長候選人陳時中前往新竹輔選新竹市長候選人沈慧虹。（圖／陳時中競總提供）

▲壯闊台灣聯盟發起人吳怡農也前往新竹市輔選。（資料照／記者陳凱力翻攝）

綠營人士也說，林耕仁先前揭發高虹安的助理費及小金庫爭議，讓高的負面爭議持續纏身，不過高虹安事後又跑去見了國民黨籍的新竹縣長楊文科，隱隱有「藍白勸和」的意味，不過，他不認為高虹安的這些爭議，是「大家講講就可以沒事的」，且可能進一步引發外溢效應；至於沈慧虹是否因此得利？該人士樂觀看待選情說，林耕仁就算最後沒有砍這一刀，他也不覺得高虹安有太高的勝算。

對於未來選舉策略，輔選人士說明，民進黨方面就是「全面啟動陸戰」，維持步調，全力衝刺，近期沈慧虹展開各區車隊掃街活動，迴響很不錯，今年結合線上直播，車隊走到哪，直播車就沿路直播到哪，甚至會有支持者看著路線圖和直播「追車隊」表達支持，可見綠營基層的支持者的反應是越來越熱烈。

輔選人士表示，在未來兩星期的關鍵催票階段，沈慧虹陣營將啟動下午到晚上的全天候車掃，另外將在選前黃金周、11月19日前往香山舉辦當地第三場大型造勢，這次選址在牛埔夜市，其中特別的意義是，香山在新竹一直都有「民主聖地」的地位，也是民進黨得票率最高的地方，因此在最後一星期選擇回到香山，凝聚基層支持者士氣，選前之夜則回到位於北區的競選總部前大遊行。

▲聯電前董事長曹興誠日前與新竹市長候選人沈慧虹同台。（資料照／沈慧虹競總提供）

▲民進黨提名沈慧虹，力拚延續綠色執政。（資料照／記者陳凱力翻攝）