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家中死亡屢傳！專家批居家照護「形同虛設」　指揮中心回應

▲▼11/9中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

確診者隔離將從14日起改為5+n，民眾完成應隔離天數後，不管快篩陽性或者陰性都可以解隔。但在新制上路前夕，中華民國防疫學會理事長王任賢與前國健署長邱淑媞卻雙雙批評，居家照護制度缺乏醫事人員監測，以致在家死亡或死後確診憾事頻傳，半年來花掉百億公帑的制度形同虛設。對此，指揮中心回應了。

指揮中心今（13）日說明，因應國內新冠疫情進入社區廣泛流行，指揮中心於今年4月份下旬同意地方政府得視轄區疫情狀況，依民眾症狀嚴重度及發展為重症之風險條件等進行分流收治，除安排中重症之確診者收治於醫院、重症高風險或生活無法自理之確診者入住加強版集中檢疫場所外，輕症或無症狀之確診民眾可進行居家隔離。

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為主動提供居家隔離之民眾及時獲得醫療相關協助與服務，指揮中心並規劃相關居家照護服務措施，包括開放遠距視訊診療、居家送藥、由各地方政府整合與指派轄區醫療機構提供個案管理服務，以及針對有重症風險的人即時給予抗病毒藥物等，期能提升居家照護確診者就醫可近性，並由醫療機構主動聯繫關懷確診者提供相關諮詢，協助輕症確診者不需出門即可掛號接受相關診療服務，減輕醫療體系負擔及降低社區傳播風險。

指揮中心表示，依據「經濟學人」截至今年11月12日資料顯示，我國疫情與其他經濟合作暨發展組織(OECD)國家相比，每十萬人口COVID-19累積超額死亡數排名為第4低(每十萬人口57人)，相較歐美國家，我國整體超額死亡數相對較低，亦較韓、日、新加坡為低；此外，我國COVID-19致死率為OECD國家中第6低(0.17%)、累積確診死亡率為OECD國家中第4低(每百萬人口572人)。

指揮中心強調，居家照護係為使確診者可依疾病嚴重程度分流收治，亦同時提供輕症在家隔離者妥適的醫療相關協助與服務，為此次疫情的一項重要策略，以確保疫情期間醫療體系順暢運作；幸賴全國民眾共同配合各項防治措施，與醫療界合作戮力提供醫療服務，才能讓我國的超額死亡數、致死率、累積確診死亡率等指標在世界各國中屬表現優良者。

指揮中心同時呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得足夠保護力；如出現疑似症狀，或有相關暴露風險，請多加利用家用快篩自我檢測並進行視訊診療，或就醫評估，迅速通報，以獲得適當的醫療照護與協助，降低病情惡化及死亡風險。

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