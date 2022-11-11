　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

行李箱驚見「腐爛童屍」生母涉重嫌　首爾高等法院批准引渡紐西蘭

▲▼紐西蘭童屍的生母A某15日在蔚山遭到南韓警方逮捕。（圖／達志影像／newscom）

▲紐西蘭童屍的生母在蔚山遭到南韓警方逮捕。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓首爾高等法院11日批准引渡紐西蘭童屍案42歲女嫌至紐西蘭。這起案件於今年8月首度曝光，紐西蘭一戶人家打開透過網路購買的2只二手行李箱後，發現裡面各藏一具腐爛童屍，而42歲孩童生母在犯案後返回南韓，於9月在蔚山落網。

綜合韓聯社、紐西蘭媒體Stuff報導，藏在行李箱內的2具童屍為2009年出生的女童（10歲）、2012年出生的男童（7歲），從屍體腐爛程度推測，死後屍體至少被棄置3至4年，而涉有重嫌的孩童生母是一名42歲取得紐西蘭國籍的女性。紐西蘭於10月中旬正式向南韓提出引渡要求，目前南韓首爾高等法院已做出同意引渡的決定。

▲藏在行李箱內的2具童屍為2009年出生的女童（10歲）、2012年出生的男童（7歲）。（圖／路透）

依據警方調查，女嫌10多歲移民紐西蘭，取得紐西蘭國籍，並在當地與韓裔男子結婚生子，男方則2017年罹癌病逝。而這起案件被推測發生在2018年，同年女嫌取得在外僑胞簽證（F-4，最多可在韓停留5年）自紐西蘭返回南韓，被視為最有可能殺害2名孩童的嫌疑犯。

在這起事件曝光後，蔚山中部警察署接獲女嫌就在蔚山的舉報，經調閱監視器影像、進行埋伏搜索，在蔚山市蔚州郡某棟企業私宅（公寓）內成功把她逮捕。調查結果顯示，女嫌返回南韓後一直待在首爾，直到今年初才轉往定居蔚山。

►紐西蘭「童屍案」生母落網！潛逃南韓後躲親戚家　友人舉報才破案
►紐西蘭「2童箱屍案」生母南韓落網！二手拍賣挖寶　驚揭4年命案
►行李箱驚見「2具腐爛童屍」！紐西蘭警急叩南韓找人　生母下落不明

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
胡錦濤「被離場」對話曝！　栗戰書對他說了「這7字」
00878配息出爐！　11／15最後買進日
錯過再等1000年！　台11線111路標人潮擠爆
挖出「6顆喉嚨珍珠」他吸一口喊精神爽！　眾人狂嘔
快訊／妻被開罰他兩度對警大聲　台南法官慘了
他讚陳水扁大選預測「神來之筆」　曝民進黨「將輸2縣市」
快訊／賈永婕弟弟為母財產告舅舅、舅媽　結果出爐
快訊／桃園轎車飆速出事了！18歲男失去心跳　雙向道路封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挖胸裝露超巨車頭燈　女被健身房要求「包緊一點」氣炸：穿3年了

卡達世足爭議不斷！工人「連工作7天」每日12小時　薪水還遭拖欠

胡錦濤「被離場」對話曝！唇語專家：栗戰書對他說了「這7字」

行李箱驚見「腐爛童屍」生母涉重嫌　首爾高等法院批准引渡紐西蘭

俄羅斯稱自主研發「7奈米級光刻機」2028年問世　估效能超越ASML

流彈擊中班機射入客艙！　「擦過乘客頭頂」機身破一個洞

韓國南部夏秋嚴重乾旱！水庫蓄水量驚爆「僅剩3成」　估明年3月枯竭

金融時報：台海衝突「全球經濟恐損失2.5兆美元」　美國示警歐盟

美參謀首長承諾「繼續支持台灣」！　籲北京從烏俄戰爭記取教訓

中學女師在教室拍A片　學生目睹「辦事地點」崩潰：那是我座位

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

挖胸裝露超巨車頭燈　女被健身房要求「包緊一點」氣炸：穿3年了

卡達世足爭議不斷！工人「連工作7天」每日12小時　薪水還遭拖欠

胡錦濤「被離場」對話曝！唇語專家：栗戰書對他說了「這7字」

行李箱驚見「腐爛童屍」生母涉重嫌　首爾高等法院批准引渡紐西蘭

俄羅斯稱自主研發「7奈米級光刻機」2028年問世　估效能超越ASML

流彈擊中班機射入客艙！　「擦過乘客頭頂」機身破一個洞

韓國南部夏秋嚴重乾旱！水庫蓄水量驚爆「僅剩3成」　估明年3月枯竭

金融時報：台海衝突「全球經濟恐損失2.5兆美元」　美國示警歐盟

美參謀首長承諾「繼續支持台灣」！　籲北京從烏俄戰爭記取教訓

中學女師在教室拍A片　學生目睹「辦事地點」崩潰：那是我座位

挖胸裝露超巨車頭燈　女被健身房要求「包緊一點」氣炸：穿3年了

白眼女神有分身！路人驚：黃捷剪短髮？　她站路口回頭率超高

劉樂妍「被斷播、扣信用分」哭了！　悲喊：快堅持不下去

中信兄弟增加2投手赴澳職　王奕凱、林丞軒有望加入

林信吾殺雙警行車紀錄器影片外流　凃二姊怒斥警政署長「雙標」

兩年超過千萬贊助　威德榮獲教育部體育推手獎

卡達世足爭議不斷！工人「連工作7天」每日12小時　薪水還遭拖欠

正妹被騙走1個月租金　當心！租屋社團驚見假房東、假物件

女登北德拉曼山迷路17hrs　獨睡一夜險崩潰「往上走找訊號」獲救

GP125新環保機車「最低42200元入手」！光陽推多重優惠促減排

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

即／為梨泰院案負責？龍山警署「高層」輕生

爸媽堅持千人喜宴　女婚後與夫還債

小布希、蔡英文16日將視訊同台

男友「用陰莖穿耳洞」　她耳朵發炎腫爆

小6男踢同學「一腳爆炸」　2童噴血倒地

哺乳室4P狂歡　她帶女兒目睹嚇瘋

南韓校園流行「梨泰院遊戲」！擠壓瘦小同學取樂

美股大漲！　通膨降溫激勵道瓊勁揚1201點

韓校園流行梨泰院遊戲！8男壓瘦小同學

即／拜習會確定　白宮：G20峰會會晤

沙灘驚見一坨「白果凍」　專家猜測：是胎盤

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

更多熱門

相關新聞

韓國南部嚴重乾旱！水庫蓄水「僅剩3成」

韓國南部嚴重乾旱！水庫蓄水「僅剩3成」

今年全球極端氣候現象加劇，儘管今年南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）夏季曾暴雨成災，然而南韓南部旱災卻變得更嚴重，今年夏秋兩季降水量比往年更加不足，光州市主要飲用水源同福湖蓄水量至10月底前僅剩下3成，甚至沿岸離島地區的居民恐怕將面臨限水、甚至暫停供應飲用水的窘境。

即／為梨泰院案負責？龍山警署「高層」輕生

即／為梨泰院案負責？龍山警署「高層」輕生

美媒：南韓向美輸出10萬發砲彈　軍援烏克蘭

美媒：南韓向美輸出10萬發砲彈　軍援烏克蘭

日本證實　20多歲日籍男子戰死烏克蘭

日本證實　20多歲日籍男子戰死烏克蘭

防止梨泰院悲劇！南韓研擬「這方法」寄簡訊

防止梨泰院悲劇！南韓研擬「這方法」寄簡訊

關鍵字：

行李箱箱屍案日韓要聞紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

晚3天「1000萬」飛了！最慘幸運兒哭整晚

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面