獨／台鐵26歲站務員機房內輕生！留遺書自述久病厭世

▲台鐵員工輕生，醫護到場時已身亡。（圖為台鐵列車示意圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵一名26歲的五堵站站務員今日在車站機房內輕生，救護人員趕到現場時，研判該員已經當場死亡，現場留有遺書自述因久病厭世，目前已通知家屬聯繫殯葬業者處理。

26歲的潘姓民眾於台鐵五堵站擔任站務員職位，鐵路警察局臺北分局南港所於今日10時53分許接獲通報該員有輕生傾向，警方於上午11時30分趕到現場，發現潘姓員工在五堵車站機房內輕生，救護人員趕到到場，研判潘姓員工已當場死亡。

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案發現場已拉起封鎖線，警方也發現現場留有遺書自述因久病厭世，經通知家屬後，家屬聯繫殯葬業者處理。

台鐵局表示，五堵車站潘姓同仁係於今11月13日早上7:15正常刷卡下班，10:53分本局接獲南港路警所通知協尋，11:21分車站謝姓同仁於機房發現潘員並報警；目前路警已完成現場蒐證鑑識。

台鐵局台北運務段段長今天中午即到現場進行了解，並向家屬表達慰問之意 。後續台鐵局將全力配合檢警調查與持續辦理關懷事宜。

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