木盒八角便當要走入歷史　交長踩剎車「要台鐵思考一下」　

▲台鐵舉辦鐵路便當節今起連4天登場。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(11日)起連4天舉辦鐵路便當節，以「移動的樂園-鐵道生活樂園」為主軸，參與家數為歷年之最，包含8家日本鐵道業者，台鐵現場也推出木盒八角便當「告別款」，便當節結束後將走入歷史。不過交長王國材則「踩剎車」，喊八角便當有很多人回憶，要台鐵重新思考。

台鐵鐵路便當節今登場，總計有國內外39家業者參加，包括8家日本鐵路業者，也首次邀請地方政府參加，總計推出超過60款國內外鐵道便當，現場也開賣觀光旅遊及文創商品，並設有遊園小火車，讓幼童體驗「移動的樂園」趣味。

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交通部長王國材今出席致詞時表示，鐵路便當節過去因疫情關係很久沒有辦，延至今年擴大舉辦，39家業者參加是歷年最多，其中有8家日本鐵道業者參加，地方政府、高鐵、捷運也都來參與，今年結合旅遊觀光、百貨共襄盛舉，鐵路便當除美味外，在旅遊中也帶來獨有飲食，把鐵道旅遊跟飲食文化結合，讓鐵路之旅更豐盛。

▲台鐵鐵路便當節今起連4天在北車登場。（圖／記者李姿慧攝）

王國材表示，台鐵便當自38年開始賣，73年來越來越好吃，吃台鐵便當是很多人從小到現在美好回憶，還有月台便當；台鐵治理公司化最重要一點是安全改革，是未來持續也必須做的事，另一件就是積極推展附業發展，創新產品和鐵道觀光，全方位推動軌道經濟，讓各產業跟軌道緊密結合，安全改革跟營業是台鐵邁向永續經營的兩個重要重點。

台鐵局長杜微致詞時則表示，今天在疫情後首度恢復辦理鐵路便當節，先前為台鐵例行年度活動，因為疫情因素，將辦理日期和開幕日挪到今天，從今天主軸可看出，台鐵不管傳統客貨運服務，或是附業提供便當給民眾，都全力以赴，提升服務品質，跟所有民眾一起邁入後疫情時代；台鐵未來轉型變台鐵公司，附業這一塊非常重要，將以多元企業化經營。

鐵路便當節活動今開跑，一早5點多就出現排隊民眾，其中日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版，與日光鱒壽司本舖老字號便當聯手，推出全新極限量版金色蒸汽火車盒身，售價660元，該款便當因在日本不對外銷售，僅用來招待貴賓，也吸引民眾搶買。

▲民眾洪政屹搶頭香買到連日本都買不到的日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當。（圖／洪政屹提供）

花4個小時排隊搶頭香買到的民眾洪政屹直呼非常值得，他說，想要購買的便當可以一次到齊，雖然早起排隊真的很累，但十分值得犧牲休假睡眠時間。

鐵路便當節不僅有知名國內外鐵路便當開賣，由於台鐵規劃鐵路便當節結束後，陪民眾走過20個年頭的「木盒八角便當」因成本太高，也將走入歷史，鐵路便當節期間推出「木盒八角便當告別款」開賣，讓不少民眾不捨。

▲台鐵八角便當。（圖／台鐵提供）

交通部長王國材今也「踩剎車」，王國材說，鐵路便當日新月異，台鐵便當跟地方政府加入很多創意，但八角便當是很多人的回憶，他也請台鐵思考一下，八角便當很有特色，可以思考(續推)一下。對此，台鐵局長杜微則表示，將會再研議。