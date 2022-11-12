台日鐵路便當太威！鐵路便當節爆棚　排隊人潮刷新紀錄

▲台鐵舉辦鐵路便當節，周末吸引大量民眾排隊。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(11/11)起連4天舉辦鐵路便當節，今(11/12)逢周末第一天，一大早5點就吸引不少民眾排隊搶買國內外鐵道限量便當，其中台鐵一日限定EMU3000型造型陶瓷便當湧現大量的排隊人潮，創歷史紀錄。

台鐵鐵路便當節總計有國內外39家業者參加，包括8家日本鐵路業者，也首次邀請地方政府參加，總計推出超過60款國內外鐵道便當開賣，吸引大量人潮排隊搶買。

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▲台鐵舉辦鐵路便當節，周末吸引大量民眾排隊。（圖／台鐵局）

另呼應今年主軸「移動的樂園」，會場也打造「鳴日餐車」精緻美食饗宴及「兩鐵旅遊列車」主題列車的腳踏車互動體驗裝置，以及遊園小火車、透過科技互動創造個人化專屬虛擬便當，讓台北車站大廳宛如遊樂園。

台鐵也由北中南4家鐵路餐廳各推出一日限定款EMU3000型陶瓷便當並舉辦PK賽，售價599元，吸引國人排隊搶買；另東日本旅客鐵路株式會社首次在台灣亮相之E5系新幹線便當，售價395元；日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當，售價660元，也讓民眾大排長龍。

▲台鐵舉辦鐵路便當節，周末吸引大量民眾排隊。（圖／台鐵局）

台鐵局長杜微今前往現場親自銷售台鐵便當，搶頭香排隊民眾也獲得八角便當造型一卡通、2022年桌曆、EMU900造型一卡通等獎品。

杜微表示，台鐵最重要的客貨運輸服務首重安全，正在戮力進行安全改革外，附業便當及鐵路文創商品也是推廣重點，台鐵對各種經營活動都願意站在第一線，當火車頭，與全體國人共同邁向後疫情振興時代。