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高雄深夜4130戶大停電！　貨車撞斷電線桿釀禍

▲高雄貨車自撞電線桿，造成4130戶大停電。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄貨車自撞電線桿，造成4130戶大停電。（圖／翻攝自《阿蓮大小事》）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市阿蓮區12日深夜11點17分發生一起車禍，一部小貨車不明原因自撞電線桿，所幸駕駛輕傷，不過事故造成附近住家4130戶大停電，截至13日上午8點28分，仍有32戶尚未復電，須等電桿重置後才能復電。

警方於12日深夜11點10分獲報，阿蓮區忠孝路發生一起車禍。警方到場後，發現一名蔡姓男子駕駛大貨車，突然自撞電線桿，造成右手擦傷、意識清楚，蔡男向警方表示，因突然身體不適才會肇禍，事後由救護人員送往醫院救治。

▲▼高雄阿蓮深夜大停電，大貨車自撞電線桿釀禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄阿蓮深夜大停電，大貨車自撞電線桿釀禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄阿蓮深夜大停電，大貨車自撞電線桿釀禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故造成周邊住戶大停電，警方於現場警戒、疏導，並通知台電維修人員到場修繕，目前遭撞擊毀損電桿及事故自大貨車已移置清除完成，另外，垂落路面電線先行捆紮安放，後續再由台電早班工程人員接續裝桿及復電。

台電說明，12日23時17分因本處電桿遭貨車撞斷，造成高雄市阿蓮區中山路、忠孝路、中正路、信義路等一帶共4130戶停電，經立即隔離故障，於23時20分復電1092戶，23時51分復電1017戶，13日0時35分復電1840戶，復電96%，再於6時01分復電149戶，復電99%。

台電指出，目前剩餘停電戶數為32戶，需等電桿重置後才能復電，已積極加派人力機具搶修中。

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