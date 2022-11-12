素人市長候選人鄭宇翔再噴狂言　「高雄作為一個國家都可以」

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄市長辯論政見會今（12）日下午2點正式登場，陳其邁在最後總結時，不戰對手柯志恩，反暗酸前高雄市長韓國瑜，「選錯人，賽馬場；選錯人，爬樹防登革熱；選錯人，大港不能唱」。對此，柯志恩事後受訪時開嗆反擊，不用再去懷念韓國瑜，「今天競爭對手是柯志恩」。41歲的神祕素人鄭宇翔則再噴狂言，「高雄作為一個國家都可以，所以完全有這個資格去作為一個反攻（大陸）基地」。

▲柯志恩、陳其邁在辯論會總結上互有攻防。（圖／高雄市選委會提供）

陳其邁在辯論會總結時，先以生疏方式稱呼柯志恩為柯女士，他說，「柯女士常常在講說，只有來了一家台積電，不能解決什麼問題。柯女士所不知道的是說，其實來了台積電，我們還有八十家的廠商。」

接著砲火猛烈重提韓國瑜，強調決定高雄未來關鍵的時刻，絕對不能重蹈覆徹，「選錯人，賽馬場；選對人，迎來台積電晶圓廠！選錯人，爬樹防登革熱；選對人，打疫苗還能聽歌仔戲！選錯人，大港不能唱；選對人，國際巨星都來唱！」

▲柯志恩事後受訪時表示，要陳其邁不用再去懷念韓國瑜，今天競爭對手是她。（圖／記者陳宏瑞攝）

對此，柯志恩事後接受聯訪時被問及此事表示，她自己也就是回刺他一刀，要他不用再去懷念韓國瑜，因為今天競爭對手是柯志恩。對於今天政見會給自己打幾分，她則笑笑地說，打幾分？還是由市民來幫她打分數。

而陳其邁對於今天的自評分數，也同樣想交給市民來決定。被問及總結時，有提到選對跟選錯之間的比較，他說，民主政治對選對的，就是定期接受市民的檢驗，不管是選舉權的落實，或是各項公民權的落實，這個都印證了人民才是真正的頭家。

他強調，他會謙虛，也謙卑地來傾聽民意，希望說11/26每個高雄市民，都能再來寫高雄的歷史，怎麼樣能讓高雄更好，更進步，這個是他的畢生之志，也會全力來做，拜託大家在11/26能夠支持陳其邁，讓他能夠有機會把他人生最精彩的歲月奉獻給這座城市。

▲陳其邁說，希望跟柯志恩成為六都裡面君子之爭的典範。（圖／記者陳宏瑞攝）

外界也好奇，在今天市長辯論之後，會不會更有信心突破之前陳菊市長的99萬障礙？陳其邁說，努力做，認真打拚，要更謙虛地來面對市民，這兩年的時間真的很棒。高雄的城市競爭力從六都的最後一名，進步到六都第二名，這個其實都是所有市民朋友跟市府同仁大家共同努力的結果，有時候過程比結果重要，只要盡心盡力地做，認真努力的打拼，實實在在的，這個過程其實是最重要的。

面對柯志恩在結論時反擊被稱呼柯女士太生疏了，陳其邁則說，自己選舉不太會去做負面的批評，像過去跟韓市長的選舉時也是一樣，這個是他選舉的風格。他提到，剛剛也有跟柯委員講說，好像變得比較黑一點，不過因為南台灣的太陽就是那麼大，冬天也是非常溫暖，就大家繼續努力，希望在最後的時間，彼此加油打氣，能成為六都裡面君子之爭的典範。

▲曾尹儷分析候選人政見會表現，認為陳、柯雙方勢均力敵。（圖／記者賴文萱攝）

曾尹儷則說，給自己今天的表現打65分，自認今天表現不好，因為身體不太舒服，稍微有點影響，不過，第一次進入到政見發表，是個很好的經驗。她另外也給陳其邁、柯志恩打分數，她說，陳市長表現四平八穩，90分可以吧！柯老師也準備得很好，感覺雙方勢均力敵。

但是她也提到陳、柯最後總結時的互相鬥嘴攻防，認為已經不想再看到藍綠互相因彼此立場不同提出反對意見，今天無黨籍2位候選人或許能提供不同觀點，讓現在政治參與者做些參考，也希望大家好好思考，未來選舉可以超越藍綠，並呼籲今年可以給無黨籍候選人一個機會。

▲鄭宇翔說，他想要做的是發起一場革命，反攻大陸只是過程，最終是希望能落實三民主義在全中國。（圖／記者賴文萱攝）

41歲的神祕素人鄭宇翔對於今天的表現分數，沒有特別去評估，他說，只是盡可能把他該說的、心中的想法完整的陳述。被問及他的神秘背景及學經歷，他說，他覺得沒必要提供，主要就是強調大家去了解他的政見，還有他今天在政見發表會所講的，「這應該是過去很久都沒聽過的事，包括在他參選以來，也都沒有提到過，應該很久沒有人敢提。」

至於認為高雄有什麼潛力可以做為反攻大陸基地？他說，他在發表會有提到，高雄作為一個國家都可以，所以完全有這個資格去作為一個反攻基地。

但是否代表不一定要反攻大陸、高雄也可獨立？他則說，他想要做的是發起一場革命，反攻大陸只是過程，最終是希望能落實三民主義在全中國。

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）