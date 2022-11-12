　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒轟蘇貞昌「用國家錢幫民進黨助選」！　張善政：惡劣政客要受懲罰

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，張善政。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，張善政致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（12）日晚間在新北市舉辦黨籍六都市長候選人聯合造勢晚會，展現出國民黨六都大團結。談到民進黨北北基桃共推1200月票政見，桃園市長候選人張善政直言，選舉一到就來開芭樂票，行政院長蘇貞昌堂而皇之地用國家的錢，幫民進黨的候選人助選，「這種惡劣的政治人物，必須受到懲罰」。

張善政表示，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜的政績備受大家肯定。盧秀燕是資深立委、媽媽市長，她承諾要推動陽光政治、給台中清淨空氣與活水的經濟，4年來她都做到了；侯友宜跟自己是老朋友，38年前，「我有幸跟他一起獲得救國團青年獎章的榮譽，他那時已經是打擊犯罪的英雄，現在更是傑出的市長。」

張善政提到高雄市長候選人柯志恩，是自己在國民黨智庫的同事，擔任不分區立委雖只有一屆就被選為最好的模範立委、最認真的教育立委，「我相信他當高雄市長，一定會帶領高雄再創高峰。」至於台南市長候選人謝龍介，張善政讚是資深議員，也是最了解台南市政問題的人，相信只要有決心、不放棄，謝龍介就有希望翻轉台南；張善政肯定國民黨台北市長候選人蔣萬安是優秀的律師、有戰力的立委，也相信會用矽谷律師的執行力與創新力，實現每一個市民對台北的期待。

談及政見「桃基北北Mega City」都會圈，張善政說自己特別提出了1280月票，必須涵蓋捷運、鐵路跟公路客運，讓大家通勤更方便，「但最近民進黨桃園、基隆跟雙北的候選人也來效仿，他們是1200，硬要比我們少80塊，可能是怕被網友笑他們抄政見。」

張善政進一步批，民進黨候選人倉促提出1200元月票的政見，根本沒有經過負責任的財務計算，而是要中央全額負擔，蘇貞昌還強迫交通部必須答應，「如果蘇貞昌院長真的為了民眾的福利，真心規劃補助，我當然是樂見其成。但民進黨在基隆跟桃園已經執政八年，為什麼不推動？行政院為什麼之前不補助？這就是平常不用心，選舉一到就來開芭樂票。想要用行政資源幫綠營候選人護航。」

張善政轟蘇貞昌堂而皇之地用國家的錢，幫民進黨的候選人助選，「用國家的預算保護自己政黨的利益，這種惡劣的政治人物，必須受到懲罰。」張善政也提到「台版柬埔寨詐騙案」，他指出，台灣的治安發生這麼嚴重的問題，蘇貞昌、蔡英文還在輔選，把維護治安警力拿去幫他們輔選維安，這麼不負責任、忽視人命的政府，難怪民怨沸騰，「請大家一起努力，桃園的鄉親，投給1號張善政， 國民黨六都也要全壘打，全台候選人都當選，一起下架民進黨」。

不過，尷尬的是，張善政致詞時疑似超時，話說到一半時主持人便表示，相信市長有很多話想說，在現場無法一一跟大家講明白，「唯一的方法就是讓張善政把桃園贏回來」。

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，張善政。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，張善政致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！越愛越痛苦
OL薪轉戶突收「1元電匯」嚇壞打165！真相曝光糗大了
快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」
25歲女半小時就尿尿一次　醫揭「正常次數」：超過當心
怒批柯文哲「政策沒兌現」　蔣萬安：台北市無法再蹉跎脫胎換骨
永和唐寶寶事件　炸物店老闆「還原經過」道歉：內心很愧疚
賴清德讚陳時中、林佳龍有民主DNA　民進黨喊「現場超過5萬人
快訊／迎霍華德來台首秀　國體大同意裝修了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

「只要台南翻轉全台就翻轉！」　謝龍介：讓良善的聲音捍衛台灣

細數六都候選人優點！　盧秀燕曝「看著蔣萬安長大」：他家教很嚴

快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」

怒批柯文哲「政策都沒兌現」　蔣萬安喊：台北市無法再蹉跎

怒轟蘇貞昌「用國家錢幫民進黨助選」！　張善政：惡劣政客要受懲罰

賴清德讚陳時中、林佳龍有民主DNA　民進黨喊「現場超過5萬人！」

「撐起藍天不讓綠草叢生」　柯志恩酸：陳其邁「這點」比韓國瑜好

不捨蔡總統白髮變多！1126是關鍵投票　蘇貞昌3度鞠躬請託

國民黨萬人喊「六六大勝」！　朱立倫點名蔡英文轟「民主奧步黨」

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

「只要台南翻轉全台就翻轉！」　謝龍介：讓良善的聲音捍衛台灣

細數六都候選人優點！　盧秀燕曝「看著蔣萬安長大」：他家教很嚴

快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」

怒批柯文哲「政策都沒兌現」　蔣萬安喊：台北市無法再蹉跎

怒轟蘇貞昌「用國家錢幫民進黨助選」！　張善政：惡劣政客要受懲罰

賴清德讚陳時中、林佳龍有民主DNA　民進黨喊「現場超過5萬人！」

「撐起藍天不讓綠草叢生」　柯志恩酸：陳其邁「這點」比韓國瑜好

不捨蔡總統白髮變多！1126是關鍵投票　蘇貞昌3度鞠躬請託

國民黨萬人喊「六六大勝」！　朱立倫點名蔡英文轟「民主奧步黨」

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

處方箋出現2個字！患者嚇爆「是狗狗的脊椎？」　醫揭真實藥效

「只要台南翻轉全台就翻轉！」　謝龍介：讓良善的聲音捍衛台灣

蕾菈26歲生日許願想要二寶了！　「老公手滑曝無P照」傻眼：X

房東簽完約才給「整張規定」　家中禁飲酒！這情況還要多付錢

細數六都候選人優點！　盧秀燕曝「看著蔣萬安長大」：他家教很嚴

快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」

致力推廣有機友善耕作　霧峰農會喜辦「穀東會」

迎接小鬼39歲冥誕！　坤達鬆口聚會計劃：看能不能配合上

曾創直播吸2923萬元銷售紀錄　61歲賣魚哥王雷「年休2天」超拼幕後曝光

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

政治熱門新聞

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

王浩宇PO「最辣政二代」三角褲照：還是被記者發現了

四叉貓收到告誡單　狠嗆高虹安

ET民調／蔣萬安支持度41.5%居冠　領先陳時中8.3個百分點

美女護師戀上日料老闆竟走上政治

新竹市長藍白棄保發酵　「雙虹之爭」成形

洩天機指大屯火山將爆炸　唐新民：市長不是我2023年就等死吧

新竹封關民調！雙虹廝殺激烈　高虹安25.6%領先沈慧虹23.38%　

即／徐巧芯遭檢舉！臉書禁言6天

滅火器熱唱引爆凱道造勢　民進黨宣布現場3萬人齊聚相挺

徐巧芯全面提告「綠營側翼」　民事求償50萬起跳

高虹安合體郭董　影片被爆「是合成的」

徐巧芯曝綠側翼群組通關密語、出征暗號　「潛水」方法一次揭

政見影片合體郭台銘　高虹安：選舉過程一直給鼓勵

更多熱門

相關新聞

怒批柯文哲「政策都沒兌現」　蔣萬安喊：台北市無法再蹉跎脫胎換骨

怒批柯文哲「政策都沒兌現」　蔣萬安喊：台北市無法再蹉跎脫胎換骨

國民黨中央今（12）日晚間於新北市板橋主辦「六都聯合造勢」，對決民進黨在凱道舉行的「雙北雙箭頭」聯合造勢晚會。台北市長候選人蔣萬安致詞時大批台北市現在執政者柯文哲，社宅數量沒有兌現、執政多年沒有新的捷運、大巨蛋也卡關，台北市已經到了十字路口，沒有辦法再蹉跎，承諾未來一定要徹底改變、脫胎換骨。

賴清德讚陳時中、林佳龍有民主DNA　民進黨喊「現場超過5萬人！」

賴清德讚陳時中、林佳龍有民主DNA　民進黨喊「現場超過5萬人！」

誓言撐起藍天　柯志恩酸：陳其邁「這點」比韓國瑜好

誓言撐起藍天　柯志恩酸：陳其邁「這點」比韓國瑜好

不捨蔡總統白髮變多！1126是關鍵投票　蘇貞昌3度鞠躬請託

不捨蔡總統白髮變多！1126是關鍵投票　蘇貞昌3度鞠躬請託

萬人喊「六六大勝」！朱立倫點名蔡英文轟「民主奧步黨」

萬人喊「六六大勝」！朱立倫點名蔡英文轟「民主奧步黨」

關鍵字：

國民黨朱立倫張善政2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

恭喜！小薰穩交「已經殺豬了！」

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

快訊／羅志祥才登台秒出意外！　無預警「跌倒趴地」全場嚇傻

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面