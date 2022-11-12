怒轟蘇貞昌「用國家錢幫民進黨助選」！　張善政：惡劣政客要受懲罰

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，張善政致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（12）日晚間在新北市舉辦黨籍六都市長候選人聯合造勢晚會，展現出國民黨六都大團結。談到民進黨北北基桃共推1200月票政見，桃園市長候選人張善政直言，選舉一到就來開芭樂票，行政院長蘇貞昌堂而皇之地用國家的錢，幫民進黨的候選人助選，「這種惡劣的政治人物，必須受到懲罰」。

張善政表示，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜的政績備受大家肯定。盧秀燕是資深立委、媽媽市長，她承諾要推動陽光政治、給台中清淨空氣與活水的經濟，4年來她都做到了；侯友宜跟自己是老朋友，38年前，「我有幸跟他一起獲得救國團青年獎章的榮譽，他那時已經是打擊犯罪的英雄，現在更是傑出的市長。」

張善政提到高雄市長候選人柯志恩，是自己在國民黨智庫的同事，擔任不分區立委雖只有一屆就被選為最好的模範立委、最認真的教育立委，「我相信他當高雄市長，一定會帶領高雄再創高峰。」至於台南市長候選人謝龍介，張善政讚是資深議員，也是最了解台南市政問題的人，相信只要有決心、不放棄，謝龍介就有希望翻轉台南；張善政肯定國民黨台北市長候選人蔣萬安是優秀的律師、有戰力的立委，也相信會用矽谷律師的執行力與創新力，實現每一個市民對台北的期待。

談及政見「桃基北北Mega City」都會圈，張善政說自己特別提出了1280月票，必須涵蓋捷運、鐵路跟公路客運，讓大家通勤更方便，「但最近民進黨桃園、基隆跟雙北的候選人也來效仿，他們是1200，硬要比我們少80塊，可能是怕被網友笑他們抄政見。」

張善政進一步批，民進黨候選人倉促提出1200元月票的政見，根本沒有經過負責任的財務計算，而是要中央全額負擔，蘇貞昌還強迫交通部必須答應，「如果蘇貞昌院長真的為了民眾的福利，真心規劃補助，我當然是樂見其成。但民進黨在基隆跟桃園已經執政八年，為什麼不推動？行政院為什麼之前不補助？這就是平常不用心，選舉一到就來開芭樂票。想要用行政資源幫綠營候選人護航。」

張善政轟蘇貞昌堂而皇之地用國家的錢，幫民進黨的候選人助選，「用國家的預算保護自己政黨的利益，這種惡劣的政治人物，必須受到懲罰。」張善政也提到「台版柬埔寨詐騙案」，他指出，台灣的治安發生這麼嚴重的問題，蘇貞昌、蔡英文還在輔選，把維護治安警力拿去幫他們輔選維安，這麼不負責任、忽視人命的政府，難怪民怨沸騰，「請大家一起努力，桃園的鄉親，投給1號張善政， 國民黨六都也要全壘打，全台候選人都當選，一起下架民進黨」。

不過，尷尬的是，張善政致詞時疑似超時，話說到一半時主持人便表示，相信市長有很多話想說，在現場無法一一跟大家講明白，「唯一的方法就是讓張善政把桃園贏回來」。

▲國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，張善政致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）