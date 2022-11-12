婚紗走秀助圓夢　長者展現自信與喜悅

▲▼ 中華長照協會舉辦「情繫金生，愛要吉時」銀髮圓夢婚紗公益活動 。（圖／中華長照協會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華長照協會今（12）日於嘉義高跟鞋教堂舉辦「情繫金生，愛要吉時」銀髮圓夢婚紗公益活動，銀髮長者另類體驗搭乘教堂遊園車遊街至活動現場，只見年紀加總超過千歲的阿公阿嬤們，打扮漂漂亮亮地披婚紗走秀，展現自信與喜悅。



中華長照協會嘉義縣布袋鎮醫事C關懷據點舉辦「情繫金生，愛要吉時」銀髮圓夢婚紗公益活動是期望透過多元活動方式，延續銀髮族生活自理功能、重視生活品質，擁有身心靈的健康生活方式，以活化老人生命，重建長者的自信心以及夢想。

協會在服務長者的過程中，發現長輩們歷經早年台灣物質匱乏的年代和過往保守的民俗風情等因素，導致在年輕結婚時無法穿上婚紗，所以哪怕這輩子一次也好，他們很想穿上現代婚紗體驗婚禮的過程與享受該有的儀式感。為此，讓長輩印象深刻，成為其後半輩子最美好的回憶，也讓長輩能重溫年輕時候要新婚時的那種緊張害羞的感覺。

其中，在現場看似開朗活潑的78歲月香阿嬤，與過去的她其實判若兩人。自先生久病過世後，因為不想麻煩小孩而獨自生活，月香阿嬤也因為罹患慢性病必須長期服用藥物與回診，導致雙眼視網膜病變，原本常在家中歡唱卡拉OK，也因為視力越來越不好，導致興趣缺缺。

偶然機會認識了據點社工，並受到邀請來據點活動，但月香阿嬤一開始對於長輩課程一起玩遊戲有點抗拒，但經過大家的鼓勵，和其他長輩同學的幫助下贏得遊戲，自己漸漸獲得成就感，和同學們的互動也變得很熱絡，現在唱歌跳舞都第一個出場，心情明顯開朗很多。



月香阿嬤說連她的鄰居都跟她說，自從來到據點之後，感覺她的健康越來越好，走路也變得比較快。月香阿嬤說:「好險當初有選擇來據點活動，來據點活動才不會失智、失能，我在這邊可以動頭腦、運動，讓身體越來越好，還有人可以煮飯給我吃，有菜、又有肉，對身體非常好，我也都會鼓勵其他同年紀的朋友一起來據點活動，真的非常棒。」現在月香阿嬤在家都在勤練日文歌，來據點唱給大家聽。

中華長照協會嘉義布袋醫事C關懷據點賀鈴云主任表示，透過此次活動不僅讓長輩們完成年少心願，還能回味當年結婚的喜樂氛圍，特別感謝婚紗、場地贊助者的支持，讓長者們能擁有愉快且豐富多元的美好記憶。

中華長照協會持續提供社區長者、獨居失依長者照顧服務，即使因疫情與大環境影響減少大眾捐款支持，但服務並不曾中斷，希望仍能持續爭取大眾善款支持，相關捐款訊息請洽中華長照協會。