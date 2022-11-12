台88快速道路拖板車大鐵片飛落　網友調侃「馬力歐賽車」

記者陳崑福、翁子皓／屏東報導

有民眾在今年11月7日上午，開車行經台88快速道路西往東17公里處時，突然看見前方拖板車掉落一片大鐵片，鐵片一路滾到路肩，翻轉好幾圈，場面險象環生，所幸沒有波及到其他車輛。警方獲報到場時，該鐵片已由工務段清潔車排除。

▲台88快速道路鐵片意外掉落。（圖／記者陳崑福翻攝）

有民眾把行車紀錄器影像PO到臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，有網友表示「我們有家庭要養，禁不起事故」，還有網友調侃說「馬力歐賽車？」，更有網友憤怒表示「直接檢舉」。

屏東分局表示，11月7日上午接獲110報案稱，台88快速道路西往東17公里處有鐵片掉落，但員警到達時該掉落物已由工務段清潔車排除，未波及經過車輛。

警方呼籲，駕駛人開車前務必先檢查車輛狀況及確認裝載貨物是否綑綁牢靠，汽車行駛高速公路或快速道路，如車上貨物掉落，可依道路交通管理處罰條例第33條第1項第11款，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

台88線今年3月17日也曾發生過鐵片掉落的意外，當時一名62歲李姓女老師，17日清晨6時50分許駕車沿著台88線準備開往學校上課，不料中途卻遭天外飛來的4.9公斤鐵片砸頭慘死。