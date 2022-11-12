烏軍告捷卻讓「美國意見分歧」　CNN：軍方提和談、政府認時機未到

▲美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭將隨著冬天進入平靜期，基輔近期也頻傳捷報，但華府對烏克蘭的未來動向卻意見分歧。美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）試圖尋求外交解決方案，但此立場未獲國安團隊廣泛支持，國務卿布林肯（Antony Blinken）和國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）都認為，還不是時候認真推動和談。

麥利9日在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說，稱讚烏克蘭對抗俄軍，使其陷入僵局的戰果，但也指出「徹底的軍事勝利」仍遙不可及，「有談判機會的時候、和平能夠被實現的時候，就要抓緊它，抓緊這個時機。」一位知情人士透露，麥利「不急著與俄談判或施壓澤倫斯基。這是一場暫停戰鬥、爭取政治目的的討論。」

消息人士指出，雖然部分政府官員有意願探索可能外交手段，但多數高階外交官及國安官員都很擔心給予普丁任何談判籌碼，也相信必須交由烏克蘭人決定何時和談，而非美國。一位匿名官員直言，國務院與麥利的立場完全相反。拜登9日談及烏俄和談時也說，「這取決於烏克蘭人，沒有烏克蘭就不能談烏克蘭的事情。」