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高雄政見會／柯志恩金句連噴5分鐘！　要陳其邁別再懷念韓國瑜了

記者許展溢／高雄報導

高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日下午登場，在最後結論時，國民黨候選人柯志恩利用5分鐘時間金句連發，包括提醒市長陳其邁「叫我柯女士太生疏了」、「我不是韓國瑜，不要再懷念韓國瑜」、「我不會是誰的爸爸，就是一個市民的媽媽」和「我不是過客、不是政客，是高雄的一個貴人」等，完全是砲火猛開。

▲▼柯志恩政見發表。（圖／翻攝高雄市選舉委員會）

▲柯志恩提醒陳其邁她不是韓國瑜，不要再懷念了。（圖／翻攝高雄市選舉委員會）

柯志恩一開始先是喊話已發表完結論的陳其邁，聽到陳市長叫他柯女士太生疏了，以前兩人在立院是同事，應該很清楚她是中道理性的人，自己提到台積電，並沒有忽略台積電背後還有很多科技大廠，只是陳把台積電當成大內宣了，最重要的是，產業不能只關注高科技跟偏斜，還要關注80萬勞工服務就業的範圍、產業要多元。

柯志恩說，對於近來外界直指「學貸漲價」事情，要提醒市長好好回去看立院公報，不要被其他立委片段資訊誤導判斷，這不是她認識的陳其邁，更要提醒陳其邁提出來的數據，雖然15歲到24歲失業率不高，但25歲到29歲卻是六都最高，這部分還是要講清楚。

▲▼柯志恩出席政見發表 。（圖／柯志恩競辦提供）

▲柯志恩出席政見發表 。（圖／柯志恩競辦提供）

由於陳其邁最後5分鐘又提到韓國瑜過去政策，比如若選錯人大港就無法開唱了等等，對此，柯志恩說：「今天面對的不是韓國瑜，是柯志恩，不要再懷念韓國瑜。」若當選大港繼續唱、國際巨星繼續來，能唱能跳。

柯志恩更說，自己是一位在大學教書25年的老師，有教師證在身邊，但進入政壇只有5年，只有5倍的時間都在第一線助人，現在會到高雄，「我不是過客，不是政客，是一個貴人」，就是要用北漂40年經歷服務高雄，因為對高雄有很多想像，希望有很多年輕學子在產業多元化下續留高雄，「要讓安家立業速度，絕對能夠趕上父母衰老速度」，更希望透過雙語教育，讓高雄孩子有能夠具有國際視野，高雄「有山有河，有這麼偉大地方，真的比新加坡條件好太多了」。

▲▼柯志恩出席政見發表 。（圖／柯志恩競辦提供）

▲柯志恩強調，若當選大港繼續開唱、國際巨星繼續來。（圖／柯志恩競辦提供）

柯志恩還提，「我是一個非常正直，而且沒有太多包袱，不會被左一個潮流，又一個什麼派系綁架，不會是誰的爸爸，就是一個市民的媽媽」，要用這樣精神對待所有高雄市民，只期待大家給她一個改變機會。

柯志恩最後強調，一個偉大城市需要人民更強烈監督，高雄不是哪個政黨鐵板的一塊，高雄需要被改變、 需要國際化，只要給她機會，不管教育產業或最重要年輕人北漂問題，絕對都有辦法，無論是想在高雄開設獨立書店、參與地下樂團，都能讓年輕人完成這些意義上的追尋，最後說高雄是她的最愛並會深情守候。

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