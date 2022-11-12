遛鳥男「陰莖切斷」離奇慘死　失血過多曝屍廢棄工業區

▲羅奇曾是暴露狂，上周離奇陳屍廢棄工業區。圖為工業區街景。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯發生駭人事件，63歲的羅奇（Reginald Alan Roach）曾在公共場所暴露下體，因此被登記為性犯罪者，他10月底未如期出庭，一周後竟被發現陳屍在廢棄工業區，陰莖遭人切下，失血過多死亡。

羅奇的遺體被遛狗人士發現，他當時全身是血，已經沒有生命跡象，下體還有明顯傷口。法醫薩瑟蘭（Kate Sutherland）把死因暫時列為「休克及移除生殖器的割傷造成之出血」，但仍在等待進一步調查結果。

▲羅奇今年8月對飯店員工暴露下體。（圖／翻攝北威爾斯警局）



今年8月，羅奇入住知名飯店「旅客之家」（Travelodge Hotel），卻突然赤裸下半身，要求飯店員工幫忙下賭注。其辯護律師表示，羅奇年輕時受過嚴重腦損傷，雖然暴露行為令人厭惡，但他絕無性動機，也已經向當事人道歉。

羅奇承認犯行，被判處緩刑16周，並賠償受害者150英鎊（約新台幣5500元）。他生前一直住在保釋旅館，但9月被控未遵守性犯罪者相關規定，因此必須在10月31日出庭，卻未如期現身。

不過，警方發表聲明證實，「我們沒有在追捕任何與羅奇之死有關的人」，似乎排除他人犯案的可能性。他們呼籲，在11月5、6日上午看見死者蹤跡的人，請前往警局提供線索，「我們不會再進一步評論，此事有待地方法醫處理。」