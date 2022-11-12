台大醫學系首例！避免缺額　明年個人申請「首增備取生」

▲為避免缺額，台大醫學系個人申請明年首度增設備取名額。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年台大醫學系個人申請首度出現兩名缺額，為了避免類似情況重演，台大教務處與系上溝通後取得共識，預計明（112年）個人申請將首度設立備取名額，預估可能2到3人，台大教務處今（12日）指出，能進入個人申請第二階段的學生都非常優秀，故希望透過列備取避免缺額，但會有多少備取名額及何時確定，要等到明年5月系上辦完第二階段甄試後才會公布。

今年台大醫學系個人申請，首度出現兩名缺額，其中一名學生竟然已具備台大學籍，因為占據名額而引發各界議論，加上醫學系未設立備取生，導致兩個名額最終回流到分發入學管道，此事引發各界熱議，也因此傳出明年台大醫學系要首度設立備取名額。

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台大註冊組組長李宏森證實此事，他說，今年台大醫學系申請入學出現兩個缺額，加上去年也出現一個缺額，教務處跟醫學系溝通後，基本上對明年醫學系個人申請會首度列備取名額有共識，但名額多少及何時確定，要等到明年系上辦完第二階段甄試，先由系上決定名額，再送到校方招生委員會後再決定。

李宏森進一步說明，目前招生簡章上只會列出正取生名額，列備取名額則是各系自訂，不用再往上送到招聯會等單位，而備取生是依照系上的第二階段放榜後的總級分，系上先開會決定名額後再送學校招生委員會，一旦校招生委員會確定備取名額就會確定。

至於列備取生是否跟少子化有關？李宏森則否認，他說，能進入台大醫學系第二階段的學生都是非常優秀，而現在學生選擇與繁星推薦有關，若可以的話，盡量透過備取在申請入學階段先把學生補齊，不要名額留用到七月，也比較符合學校的招生規劃。