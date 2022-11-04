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明年大學繁星推薦申請入學　檢定採英文最多「超過2千校系」

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

▲明年大學繁星推薦與申請入學，各大學採計檢定科目仍以英文最多。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選委員會今天（4日）在網站公告112學年度繁星推薦與個人申請招生簡章，根據甄選委員會統計，明年招生校系中，仍舊是使用學測英文作為檢定科目最多，其中繁星推薦共有1054個校系，個人申請則有1153個校系，另使用高中英聽作為檢定，繁星推薦共有61個校系，申請入學則有53個校系，但整體而言，都呈現比去年下滑的趨勢。

大學甄選委員會今天公告112學年度各大學繁星推薦與個人申請招生名額，受到少子化影響招生，共有10餘所學校向教育部寄存招生名額，也讓今年整體招生名額跌破7萬人，為8年來新低，其中台大則有75校系招收1778個名額，總名額比去年增加28個。

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甄選委員會表示，112 學年度繁星推薦招生計有 66所大學校院、1789 個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5989個，較去年1萬6178個略為減少189 個；申請入學招生計有67所大學院校、2229個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬3856個，較去年5萬5810 個減少1954個，主要是受到少子化影響，去年不少學校招生不佳，故有10餘所學校向教育部寄存名額，也導致整體招生名額下滑。

根據甄選委員會統計，明年各大學招生校系中，使用學測英文作為檢定科目最多，其中繁星推薦共有1054個校系，個人申請則有1153個校系，都比去年少；另使用大學英聽考試作為檢定校系數，繁星推薦共有61個校系，申請入學則有53個校系，也是比去年下滑。

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