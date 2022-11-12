「板橋435藝術聚落」4棟工作室限時開放！戶外市集、音樂會同步登場

▲「板橋435藝術聚落」4棟工作室一年一度開放！戶外市集、音樂會同步登場。（圖／新北市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

新北板橋435藝文特區今（12）日將舉辦一年一度的開放工作室日，4棟工作室打開大門，讓民眾與藝術家面對面交流，還有25組藝術體驗工作坊及展演活動，戶外更有「Chill日漫時集X音樂會」、30多組藝術市集攤位同步登場。

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▲「板橋435藝術聚落」4棟工作室一年一度開放。（圖／新北市政府文化局）

一年一度的開放工作室日，除了是新北藝術聚落品牌成果的展現，也透過多元藝術體驗活動，加強在地民眾與435聚落的連結，此次有親子DIY、木雕手作、投影體驗、釘線畫、手翻書動畫、複合媒材、氰版顯影、攝影拼貼、創意技法、身體郊遊、小丑學校等工作坊，月初開放報名後不少已迅速額滿，但多個工作坊仍可現場報名參加。

藝術家今年也與新北市美術館移地行動展覽的主題「我們與自然的距離」產生共鳴，以此為題舉辦年度展覽，與開放工作室同步進行。除了展間，藝術家們也充分利用藝術聚落半開放自然的環境，讓作品融入435園區的自然景觀中。

▲▼戶外市集、音樂會同步登場。（圖／新北市政府文化局）

「Chill日漫時集X音樂會」則集結了4組風格多元的樂團，包括娜卡希子、BalazWolf阿強、435駐村藝術團隊The Tic Tac與境外藝術帶來爵士、民謠、搖滾曲風的精彩表演，讓民眾透過音樂會感受到435藝術聚落的音樂藝術能量。

以秋日豐收為主題的「Chill日漫時集」，集結插畫、手工藝、器具製作、創意輕食，4大類型超過30組的市集攤商，包括美食飲品攤商，讓民眾在與藝術交流的過程，也能愜意感受藝術結合市集的氛圍。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，板橋435藝文特區是北台灣進駐人數最多、進駐期間最長的藝術進駐特區，有60組藝術家、6組表演藝術團隊以及5組設計工作室進駐，期間最長可達到三年。藝術聚落自108年成立至今，持續發展「藝術聚落計畫」，除了扶植藝術團隊、推動藝術行動及教育外，並以「新北藝術聚落品牌」、「藝術行動教育推廣」、「藝術行動在地連結」與「產官學跨域交流計畫」四項維度，培養中長程目標。