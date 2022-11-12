20女醫站台！一封信讓她相挺陳時中　「一再驗證指揮官溫暖特質」

▲陳時中出席「每日一挺女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」。（圖／陳時中競辦提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北長候選人陳時中12日召開每日一挺女醫師挺阿中暨公布「每日一曲」記者會。現場多位女醫師現身力挺，牙醫全聯會女牙醫師委員會執行長嚴雯馨分享，疫情期間，有朋友寫信請託自己轉交陳時中，希望為他打氣加油，「一個月後部長寄回信給他，謝謝支持跟打氣，很多人認為選舉期間會作秀，但很多事情一再驗證部長心中的溫暖特質。」

台灣女醫師協會理事長賴瓊慧表示，在防疫過程中，陳時中展現領導能力、帶領所有醫療人員加上全國人民的努力，交出了全球矚目的防疫成績，居然被另外兩個候選人扭曲抹黑，非常不捨也覺得非常不公，所以選在今天站出來。

賴瓊慧指出，疫情過程不斷地有挑戰，每一個醫師都一樣，不可能每個決定都正確，要儘速因應修正，這次防疫也是如此，成果斐然絕對值得鼓勵，但另外兩位台北市長候選人，一位擔任副市長，但市民感受如何？市政停滯不前、大巨蛋不能解決、交通不能解決，還要讓這樣的團隊繼續空轉嗎？

賴瓊慧批評，另一位對手看不出能力何在，立法院幾年了也沒有具體建樹，做任何事情都要講求證據，自己跟陳時中因很多事情共事過，他是一個溫文儒雅、深思熟慮的人，絕不口出惡言，任何事情都能做通盤考量、考慮到每一個人，自己會用最大努力去支持他，「以陳部長過去的成就，有信心他會帶領台北成為偉大的城市。」

牙醫全聯會女牙醫師委員會執行長嚴雯馨分享，第一次私下跟陳時中聊天，是到總統府座談時，當時有小聊一下，部長對基層非常關心，一些醫療政策問題有特別關懷，之後遇到時是自費醫材上限時，他把政策闡明得很清楚，也認真聆聽每個人的看法，想辦法解決不同困境、處境。

嚴雯馨指出，看著他擔任指揮官的過程，最讓人印象深刻就是，抗壓性非常好，有超人的體力跟耐心，在這個工作環境非常高壓，疫情指揮就像醫師值班，堅持將近1000天之後，陳時中也沒有改變自己的同理心、耐心，更難能可貴的是他能夠服眾，帶領一眾精英指揮調度，這是非常不容易的領袖特質。

顏雯馨分享，在很多人罵陳時中時，有朋友寫了一封53頁的長信請託自己轉交陳時中，希望為他打氣加油，「一個月後部長寄回信給他，謝謝支持跟打氣，很多人認為選舉期間會作秀，但很多事情一再驗證部長心中的溫暖特質。」

▼牙髓病專科醫師闕玲惠。（圖／記者杜冠霖翻攝）



闕玲惠是台灣第一位牙髓病專科醫師，在陳時中競選總部成立後，更第一位上網報名競總志工，闕玲惠分享，自己跟陳時中有35年交情，兩人為了牙科一起努力，他在接下指揮官後，兩人通電話時，自己告訴他好好做、為台灣奮戰，他果然超越極限做了900多天指揮官，「陳時中一路走來始終如一，不曾在權力世界裡迷失自己的人格價值。」

陳時中指出，自己一直希望能夠做一個改變社會、對社會有用的人，不知不覺就接了一些工作，接任防疫指揮官之後看到疫情結束的曙光，但自己成長的家鄉卻是停滯的，毅然決然參與台北市長選舉。

對於近日的政治攻防，陳時中感嘆地說，他把這些攻擊當作是一種歷練，經過這樣的歷練、洗鍊，希望突破自己的極限，未來當上市長後，在處理事情上能夠更平順。

但陳時中強調，選舉會過去，但歷史會留下來，不要為了政治利益消費疫情；不能把過去大家光榮抗疫的印記，抹成邪惡的痕跡，這些成就不容抹滅。