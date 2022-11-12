父母幫女兒取名「陳皮話梅糖」　稱融合了「全家人的名字」

▲父母幫女兒取名「陳皮話梅糖」。（圖／翻攝微博）



文／香港01

為小孩改名必須認真謹慎，否則隨時誤其一生！河南一對夫妻日前誕下寶貝女兒，改名時竟然把把爸爸、媽媽甚至爺爺嫲嫲等一家人的名字融入其中，稱寓意「全家人守護孩子的希望」，最終名字變成「陳皮話梅糖」，讓網民看到傻眼，紛紛留言批評「是不是傻着？」、「這樣的爹媽沒救了」、「一家自私鬼」。

不過事隔一天事件有突破發展！有媒體向醫院查詢，證實網傳的出生醫學證明只是家屬「P圖」，孩子名字並非「陳皮話梅糖」，而是由3個字組成的名字。

綜合大陸媒體報導，河南駐馬店一對夫婦於11月8日誕下女兒，還取名「陳皮話梅糖」，引來網路熱議。父母更於網上發布女兒的出生證明文件，表示「原諒爸爸媽媽沒什麼文化，只能給妳取個簡單又好記的名字！希望妳長大後不要嫌棄」。

「陳皮話梅糖」這名字看似「胡鬧」，但媽媽解釋是十月懷胎期間冥思苦想。她指出，原打算女兒叫「陳喜糖（爸爸姓陳，媽媽姓唐）」，即「爸爸喜歡媽媽」意思，但爸爸想把全家人都放在名字中，「一起呵護這個寶寶」，於是把爺爺嫲嫲的名字都融入其中，結果得出「陳皮話梅糖」這名字。

由於女嬰的名字太特別，網民都看到傻眼，紛紛留言批評父母害了孩子，「倒楣的孩子，以後上學不知道要被咋嘲笑」、「只顧自己，考慮過孩子長大後得知自己叫『陳皮話梅糖』的無奈心情麼？」、「這樣的爹媽沒救了」、「是不是傻？名字當然可以有很多寓意，但你得考慮到孩子未來的生活，可以是小名，但大名是不是得嚴謹一點」、「你以為你們很幽默嗎」、「多考慮小孩的感受吧！」、「全家人都放到這個名字裏，不是你們呵護寶寶，是一家自私鬼」。

惟事隔一天事件有新進展，有媒體向當地醫院查詢，工作人員證實網傳的出生醫學證明只是家屬「為了好玩」而創作的「P圖」，孩子名字並非「陳皮話梅糖」，而是由3個字組成的名字。另一工作人員估計，孩子家長可能覺得「陳皮話梅糖」這名字比較有意思，才在出生醫學證明上「P圖」並發布到社交平台。