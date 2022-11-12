「在哪上學上班就住哪」　童文薰提廣建公宅「一坪換一坪」

實習記者李密／台北報導

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會12日登場，無黨籍候選人童文薰提出廣建公宅，北市府公有地可以用地上權交換的方式，與建商「一坪換一坪」，讓北市民「在哪上學、上班就住哪。」另外，為解決年輕人家庭負擔，開放家庭幫傭，釋出勞動力創業。對於近日疫苗合約爭議，童文薰則說用《檔案法》公開所有檔案，歸檔資料隨時供民眾閱覽。

對於北市公宅議題，童文薰提出台北12個區「在哪上學、上班就住哪，」台北應盤點閒置的公有土地，與建商合作，做簡單標案、開出規格，讓建築師投標，用地上權交換的方式，與建商「一坪換一坪」，必須透過地上權合建的方式，建商可得地上權50-70年。

童文薰認為，過去市政府缺乏產業經驗，因此沒有辦法達成廣建公宅。另外，他主張開放家庭幫傭，讓年輕人的家庭也有人照顧，而不是只有有錢階級才能請幫傭，釋出足夠勞動力，讓雙薪家庭能夠創業。

此外，為增進台北能見度，童文薰提出在劍潭蓋新創學院，結合雙語youtube頻道，讓全世界能夠看見台北。並將花博、松山機場結合，讓國際拍賣市場到台北，當全球富豪來台灣買賣藝術品，就有機會來台北投資。她主張舉辦「四城論壇」，四城分別為台北、上海、東京、首爾，要重新定位台北，台北市是CP值最高的數位城市，要建立台北新國際地位。

而針對日前掀起討論的疫苗合約「保存30年」爭議，童文薰提出用《檔案法》公開所有檔案、解密，所有歸檔資料隨時供民眾閱覽，管理市政須用企業的方法治理。除用《檔案法》使台北市變公開透明以外，童文薰也提出當選後12天輪流到各個行政區辦公，統籌所有問題。

最後，童文薰主張推動政黨連坐，依據《選罷法》2007年修正條案，若政黨推選候選人涉及賄選貪汙，每個三審確定的案子政黨要連坐罰50至100萬，國民黨已被罰1億2000萬、民進黨被罰3000萬。因此，她上任後一定會大力推動連坐，為市民打造一個公開公正的北市府。