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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊自曝民調坐二望一　「願意出來投票我就會勝選」

▲▼黃珊珊拜訪奉天宮。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊赴奉天宮參拜。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數2周，12日晚間民進黨、國民黨分別在雙北舉辦大型造勢活動，頗有拚場較勁的意味。無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，下個禮拜她會有一場大活動，直接訴求的就是偉大的市民；她也喊話，比較客觀的民調，她是坐二望一，然後目前都在誤差範圍內，「只要你願意出來投票，黃珊珊就會勝選」。

針對藍綠在選舉最後階段分別進行大造勢，黃珊珊說，下個禮拜會有一場大活動，只剩下2個禮拜，團隊的資源沒有那麼多，當然我們直接訴求的就是偉大的市民。

黃珊珊強調，這次選舉中間選民會決定台北的未來，在下禮拜民調封關之前，一定會有各種不同的民調，透過媒體操作，而媒體是控制在政黨的手裡，「我們自己做的民調，跟比較客觀的民調，我們是坐二望一，然後目前都在誤差範圍內，只要你願意出來投票，黃珊珊就會勝選」。

而下午公辦政見發表會將登場，是否會抓緊市政專業攻防？黃珊珊說，對很多市民來說，在判斷要讓誰來當下一任市長，他們其實都會很焦慮地認為說，到底這個市長上來是不是可以立刻上手？還是還需要再實習2年？

「就像柯市長說，他自己前2年也是要重新摸索，我當了21年的市議員，我第一屆我大概也摸索了4年。」黃珊珊說，你要把台北市政搞熟，沒有1、2年，你連各部門的業務都搞不清楚，重點在於說，今天大家是選台北市長，要帶領這個城市還有8萬公務同仁往前走，沒有時間來等某一個人去磨合學習。

黃珊珊喊話，如果大家再去看你的內容的時候，就知道要選什麼樣的市長，重點在於大家選的是一個帶領這個城市的人，而不是說空話的人。

另外，柯文哲12日在受訪時說，黃珊珊不是他的接班人也不是合夥人，是最好的台北市長人選？黃珊珊說，這場選舉是她在選，自己曾是台北市的副市長，這是不可抹煞的事實，也因為擔任台北市副市長，才確定有資格、能力帶領這個城市，「所以現在是我要選舉，未來4年跟8年事情都是我在做」。

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