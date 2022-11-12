最新民調落後蔣萬安8百分點　陳時中喊一定贏：感受到最真實民意

▲台北市長候選人陳時中。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

《ETtoday新聞雲》12日發布最新民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持度41.5%，陳時中支持度33.2%，黃珊珊支持度22.7%，三腳督情況由蔣萬安微幅領先。對此，陳時中12日表示，這次選舉一定要贏、一定會贏，民調有很多面向可以參考、補足缺失，市場掃街，廟口開講都是最真實民意，我們都有感受到。

《ETtoday新聞雲》12日發布最新民調，針對一定會去投票者，蔣萬安支持度41.5%，陳時中支持度33.2%，黃珊珊支持度22.7%，其他9位候選人合計共0.4%（包含蘇煥智0.1%、童文薰0.1%、黃聖峰0.1%與王文娟0.1%），前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距8.3個百分點。

另從「一定會去投票」者的年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在50-59歲（45.6%）、60歲及以上（57.8%）、國民黨（93.9%）、泛藍（88.5%）認同者中獲得相對較高的支持度；陳時中則在民進黨（89.0%）、泛綠（73.9%）認同者中獲得相對較高的支持度；而黃珊珊在20-29歲（47.4%）、30-39歲（40.2%）、40-49歲（34.2%）、台灣民眾黨（79.1%）認同者中獲得相對較高的支持度。而在北市6個選區，除第4選區（中山、大同）以陳時中43.3%支持度居冠外，其餘5個選區均為蔣萬安支持度最高。

陳時中12日出席活動時，面對媒體追問相關民調，陳時中表示，這次選舉一定要贏、一定會贏，民調有很多面向可以參考、補足缺失， 市場掃街，廟口開講都是最真實民意，我們都有感受到。