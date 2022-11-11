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獨／收網前夕郭哲敏離境疑有鬼　警背洩密壓力快炸鍋檢方澄清了

▲▼警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

▲中央警察大學校長陳檡文2017年到郭哲敏的「88會所」聚餐畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

記者黃哲民／台北報導

檢警偵辦PG Talk支付平台涉嫌鉅額洗錢案，藝人錢帥君的同居男友、綽號「小明」的郭哲敏涉從中經營地下匯兌，卻在檢警發動搜索約談前出境，警方連日遭質疑有無洩密放水、助郭男提前潛逃，情緒壓力已經快要炸鍋，指揮偵辦的新北地檢署證實，警方的確請示要不要攔下準備搭機出國的郭男，檢察官綜合考量當時證據還不充分，為避免打草驚蛇，決定仍讓郭男出境。

據悉，新北檢今年2月指揮刑事警察局等單位展開蒐證，就依《入出國及移民法》通知境管單位對郭哲敏（38歲）註記入出境留置，期間郭男數度搭機到美國、新加坡等地，都在檢警專案小組掌握之中，檢方並律定本月（11月）2日發動搜索約談，對象包括郭男、地點包含郭男住家等處。

▲▼警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

▲「百億賭王」林秉文到郭哲敏招待所監視畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

但郭男在上個月（10月）出國，警方專案小組成員接獲訊息趕往機場監控，並回報檢方請示是否攔下準備搭機的郭男，最後檢方拍板讓郭男離境，並如期執行搜索約談。

不料郭男在北市松勤路88號的私人招待所「88會所」、以及內湖行愛路另1處招待所的監視影像外流，前立委黃國昌取得檔案後，連續爆料包括警察大學校長陳檡文在2017年，和如今被稱為「百億賭王」的林秉文在招待所內聚餐、北市中山警分局偵查隊長林弘基2019年擔任內湖警分局偵查隊長時，蹺班到招待所喝酒、推天九牌賭博等內幕。

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

由於有影像佐證，爆料直接重創警譽，林弘基被記大過拔官，陳檡文後年（2024年）1月將屆齡退休，目前尚未調職。黃國昌持續爆料追擊，公開質疑警方洩密給郭男，讓郭男在專案小組收網前夕潛逃出境，加上郭男滯留國外，警方連日承受輿論壓力，有苦難言，對外只能隱諱埋怨，情緒快要炸鍋。

新北檢今證實10月份確實是檢方指示警方讓郭男離境，主因是當時蒐證還不齊全，就算把郭男從機場帶回來偵訊，也很難聲押成功，反而會讓郭男心生警覺，進而與共犯勾串、滅證甚至藏匿犯罪所得，因此不留置郭男以免打草驚蛇。

▲▼林弘基被爆料在2019年前往招待所玩天九牌。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲林弘基被爆料在2019年前往招待所玩天九牌。（圖／翻攝黃國昌臉書）

至於為何不等郭男回台再執行搜索約談，新北檢解釋，預定搜索處所將近20處，執行兵力都是事先布置妥當，而且完全保密，直到當天拿到檢察官交付的紙袋，才知執行對象與地點，如此大規模行動一旦延後重來，很可能走漏風聲，因此如期執行。

檢警行動當天共查扣現金新台幣4284萬，虛擬貨幣USDT（泰達幣）641萬2959顆，折合新台幣約2.06億元，以及手機、存摺等證物，訊後聲請羈押禁見6名被告獲准，綽號「鱸鰻」、現任PG Talk必礦公司總裁的的林秉文交保300萬元，檢方對被告郭哲敏發布通緝。

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