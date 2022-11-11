向媽祖求來的孩子...遭擦撞翻覆3圈撞護欄1歲童腦出血　父母淚求急氣

▲國道南下199K發生6車追撞車禍。（圖／翻攝自即時路況）

記者游瓊華、鄧木卿、唐詠絮／彰化-台中報導

國道1號南下199.4k處6日下午16時03分發生6車連環撞，其中何姓駕駛的黑車幾乎全毀，車頂凹陷，造成3人受傷，其中最嚴重的是1名剛滿周歲的「寶寶」腦出血開刀後至今仍在加護病房未脫險，今(11)日上午終於睜開眼睛，何先生夫妻男過哭著說「他是媽祖求來的兒子」盼網友及外界能集氣讓寶寶早日康復。

▲何先生駕駛的自小客車被擦撞。（圖／民眾提供）

何先生至今仍餘悸猶存，他說，6日下午開車是要前往雲林北港拜拜，車內載著妻子跟寶寶，行經國1南下彰化路段199K處時卻遇到車禍，當時他順順的直行，突然一輛白車往他們的車這邊切進來然後擦撞，導致他們瞬間失控。

何先生說，原本以為只是擦撞失控撞護欄，駕駛座也凹陷，一度受困，當時只想到坐在後座的妻小，更害怕萬一造成火燒車，妻子緊急將兒子從安全座椅抱起來逃出車外。」直到後來警方調查看行車紀錄器才知道車子翻滾了3圈，相當驚悚。

▲何先生骨折，兒子因車禍腦出血在加護病房尚未脫險。（圖／何先生提供，以下同）

何先生說，車禍發生後，警消將他們一家3人送往部立彰化醫院檢查，當時他自己也骨折受傷，但對他們夫妻倆來說，現在最重要的就是兒子的狀況，寶寶沒有明顯外傷，但卻哭鬧不停到了晚上還發生嘔吐，醫師進一步檢查發現有腦出血，住在台中的夫妻2人當下決定，轉院到台中中國附醫，長達6小時的動腦手術順利完成，但目前男童仍住在加護病房觀察中，2夫妻至今對寶寶的狀況仍舊焦慮不已，「到下週一（14日）前都是關鍵」。

▲何先生兒子剛滿周歲。（圖／何先生提供）

何先生說，他因參加白沙屯媽祖進香和台中樂成宮的聯誼活動進而認識妻子，2年前結婚，由於夫妻2人都很喜歡小孩，特別向媽祖祈求，終於迎來「寶寶」，日前才過周歲生日，沒想到竟在前往雲林北港拜拜時發生嚴重車禍，看著摯愛的兒子，年紀那麼小就動刀，小小的身軀插滿管子躺在病床上，早上跟他說話時，他終於張開眼睛，但看到我們又掉眼淚，當爸媽的怎麼不會揪心難過。現在只能盼媽祖、神明庇佑、網友及各界能一起幫忙集氣，讓寶寶可以康復。

▲何先生兒子因車禍腦出血在加護病房尚未脫險。