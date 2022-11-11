中國與薩爾瓦多共同宣布：啟動「中薩自貿協定」談判

▲布格磊、歐箭虹共同宣布啟動自貿協定談判。（圖／翻攝大陸駐薩爾瓦多使館）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐薩爾瓦多大使館11日發出新聞稿，稱薩爾瓦多政府9日下午舉辦了「中國援薩麵粉、化肥交接儀式」，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）、陸駐薩爾瓦多大使歐箭虹皆有出席，雙方並共同宣布中薩啟動自貿協定談判。

歐箭虹在致詞時表示，中薩建交4年來，兩國在彼此核心利益問題上相互支持，雙方政治互信不斷鞏固，務實合作日益深化，人文交流持續擴大，近80名薩留學生陸續順利赴華求學，「中薩已成為心手相連、患難與共的好朋友、好夥伴。」

歐箭虹強調，商簽自貿協定是中薩雙邊經貿又一項重要合作成果，將為兩國關係持續向好發展打牢地基、增添活力，「中方願以此為契機，與薩方攜手共進，推動相關協議儘早完成談判、落地落實，推動中薩經貿合作走深走實。」

根據新聞稿，布格磊說，當前，世界遭遇新冠疫情、俄烏衝突、經濟衰退等危機，對薩產生負面影響，中方克服自身困難，向薩提供緊急糧食及化肥援助，幫助薩平抑通膨、恢復生產、鞏固民生，具有多重重要意義。

布格磊強調，中國是世界第二大經濟體及擁有14億人口巨大市場的國家，同中國開展自貿合作實屬機會難得，薩十分高興能搭載中國發展的快車，「薩方感謝中方始終秉持平等相待、互相尊重、互不干涉原則發展薩中關係，兩國已成為不同社情民情、不同大小、不同發展階段國家友好合作的典範。」