鄭州富士康員工宿舍翻新　陸網傳員工個人物品遭扔堆成垃圾山

記者魏有德／綜合報導

鄭州富士康廠區在本輪新冠疫情爆發後，先後經歷閉環封廠、員工逃離、加碼招募新人等有如三溫暖般的過程，直至昨（10）日，廠區釋出員工宿舍「裕鴻公寓」在幾天內完成14棟樓及小區整體環境的改造升級、煥然一新。不過，有民眾在微博上爆料，廠區清理員工宿舍的時候，將遺留在宿舍內的個人用品清出，在宿舍外堆成垃圾山，引起外界關注。

▲網傳鄭州富士康宿舍員工物品被隨意扔棄。（圖／翻攝微博，下同）

根據《紅星網絡電視台》微博影片顯示，廠區在沒有通知員工的情況下，把員工在宿舍裡的個人物品全部往外扔，包括衣服、棉被、行李箱、鞋、臉盆及化妝品等，這些物品堆起來甚至將出入的大門都擋住，從空拍鏡頭往下看，彷彿是走進大型垃圾場。

另一段影片中，有說著一口鄉音的男子提到，「來吧，找吧！誰有本事誰找。」背景畫面則是成堆的個人物品和用具堆疊在一起，甚至還有從高樓層拋出衣物的畫面，部分衣物還掛在窗外的樹枝上。

▲鄭州富士康完成員工宿舍翻修改造。（圖／翻攝河南日報）

不過，也有網友認為，這是富士康鄭州廠區為了進行員工宿舍更新翻修的過程，由於部分員工走得太匆忙，宿舍也要進行消殺和整理，才會將原有的衣物及用品全數清空。

透過《河南日報》的報導可以發現，翻修後的房間8人一間，室內有床、櫃子、書桌等家具，每個房間內還有1間廁所及配有熱水器，包括門鎖、水龍頭等都重新更換和維修。