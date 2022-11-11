陸放寬防疫措施　「入境少關2天」嚴禁隨意封控

▲中國大陸堅持「動態清零」的防疫政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸高強度防疫及封控措施引起大量民怨，官方11日宣布放寬部份措施，包含密切接觸者「7+3」隔離改成「5+3」、高風險外溢人員「7天集中隔離」改為「7天居家隔離」，以及入境人員「7+3」隔離改成「5+3」等。

大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組11日發出最新通知，放寬多項防疫措施，包含：

對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接。

將高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。在居家隔離第1、3、5、7天各開展1次核酸檢測。

對結束閉環作業的高風險崗位從業人員由「7天集中隔離或7天居家隔離」調整為「5天居家健康監測」，期間賦碼管理，第1、3、5天各開展1次核酸檢測，非必要不外出，確需外出的不前往人員密集公共場所、不乘坐公共交通工具。

沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

另外，通知內也強調，將加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度，「地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取『靜默』管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。」