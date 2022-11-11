後座包夾酒促妹！2陸軍裝甲兵「摸舔全身」　她崩潰喊：不要弄我

▲2志願役軍人涉嫌猥褻酒促小姐，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

陸軍裝甲第542旅2名志願役軍人到快炒店用餐，並在席間認識一名酒促小姐，沒想到2人竟趁著對方喝醉，將她載到汽車旅館意圖性侵。途中，2人將女子包夾在轎車後座，並輪流對女子摸舔全身，直到女子驚醒，才趁隙逃離提告。法官審理後，對2人分別判處8月、11月徒刑，其中1人提出上訴，但仍遭二審法官駁回。

判決指出，范姓、何姓軍人2020年9月28日晚間與同袍到快炒店用餐、飲酒，因而結識擔任酒促小姐的女子。酒後幾名軍人稱順路可載女子返家，於是范、何便與女子坐上轎車後座，並將女子包夾在中間。

由於女子醉意頗深，上車後便陷入昏睡，沒想到范、何2人竟認為有機可乘，對女子摸舔全身後，要求駕駛開到汽車旅館。而就在抵達目的地時，女子驚醒，才趕緊逃離，並且報警提告。

警詢時范男坦承犯行，但何男卻堅決否認，強調當時是女子靠在自己身上，他只有用手摟住女子腰而已，並沒有任何猥褻動作。

不過，法官認為，當時乘坐的車輛為4人座轎車，後座空間狹小，范、何理應有1人要坐在副駕駛座，避免過多的肢體接觸，但2人卻將女子包夾在後座，可見是想佔女子便宜，因此依法判范男8個月徒刑，而何男則因否認犯行，毫無反省之意，被判刑11個月。

何男不服提出上訴，依舊堅稱自己沒有猥褻，但范男並未上訴，且出面證稱，何男「整路都抱著她」，另外他也聽到女子有說，「不要弄我」，手也有反抗，他見狀出言勸阻，「克制一點，女生說不要了」，二審法官因此不採信何男說法，最終駁回上訴，維持一審原判。全案可上訴。