20歲嫩妹「網購到中邪」！半夜狂點滑鼠　母驚：怎麼叫都沒反應

▲有癲癇病史的女子在雙11購物節期間舊疾復發。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今天是一年一度的雙11購物節，各大平台開跑各項優惠促銷，讓不少民眾等待時間一到，狂刷猛點網頁或App尋找最優惠的商品。但大陸一名20歲嫩妹，卻疑似因為過於著迷網購而「中邪」，不斷瘋狂點擊滑鼠到半夜，雙手還會在空中亂摸，嚇壞女子家人。

據《錢江晚報》報導，女子2年前罹患「海馬硬化所致顳葉癲癇」，經治療並規律服用抗癲癇藥物後，疾病未再復發回復正常生活。但女子母親卻在近日、當地已經開跑的雙11期間，看見女兒「不斷點擊滑鼠，叫了好幾聲都沒回應，雙手還會毫無目的亂摸」，嚇得她趕緊帶女兒就醫。

醫師問診後，認為這宛如中邪的病況，與女子自行暫停服藥和連續好幾天購物有關，最終導致她癲癇復發。女子母親透露，女兒有次外出忘記帶藥，結果癲癇不但連續好幾天沒復發，還感覺身體很不錯，就覺得病好了停止用藥，未料竟會在電腦前發作。醫師也說只要恢復用藥，作息規律又少熬夜就能回到正常生活。

據悉，屬於常見癲癇病因的海馬硬化所致顳葉癲癇，停藥後復發機率極高，其病徵為出現恐懼感、似曾相識感或陌生感、腹部灼燒感或胃氣上升感，以及喪失意識、動作停止、呆滯、雙手有摸索動作、對旁人呼叫沒反應，嚴重時會出現全身抽搐等情況。

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