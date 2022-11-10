運動賽事簽賭超夯！大學生當組頭兼投資詐騙　網頁關鍵字曝

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊宣布破獲一洗錢集團以加密貨幣買賣為掩護，專替詐欺集團從事銷贓洗錢，該集團透過罐頭簡訊、社群廣告推播「信達國際」、「AGoodcoin」、「XSJ」、「Kacau Mall」、「隆德」及「VMISL」等假投資網站，鼓吹被害人投資，再把錢匯到不特定人頭帳戶；或假冒檢警調人員以話術讓被害人交付現金或網銀帳密；贓款後續透過水房洗錢規避警方查緝，警方日前收網逮捕王姓主嫌（31歲）及集團成員19人，粗估被害詐騙金額逾新台幣1億元。

▲刑事局偵七破獲期貨投資洗錢集團起獲大筆贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

偵七大隊11月7日起發動2波緝捕行動，警方分赴台北、新北、桃園、高雄等地逮捕涉案成員，當場查扣贓款1763萬餘元、警方並向法院聲請財產扣押金額2900萬餘元，經清查被害人達百餘人，警詢後依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

刑事局偵九大隊宣布偵破遍布全台的網路簽賭集團「泰八運動網」警方從10月下旬陸續收網，搜索全台各縣市46個地點，總計逮捕47名組頭，組頭年齡層從大學剛畢業的24歲李姓兄弟檔、到高雄1名70歲的陳姓老翁，集團並以抽水方式與組頭朋分民眾下注賭金，警方查扣272萬元賭資、大麻等證物，初步清查後台資料發現收賭注金額累計逾3億新台幣。

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