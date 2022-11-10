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為使勞工法律觀念向下扎根　北市勞工局推「工作HOW薪情」桌遊

▲▼台北市勞工局推出新款桌遊，將勞工權益觀念向下扎根。勞工局長高寶華。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北市勞工局推出新款桌遊，勞工局長高寶華致詞時，希望藉此將勞權觀念向下扎根。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有鑑於大多數勞工在進入職場後，才開始關心勞工自身權益，而發現勞工法律觀念不足。因此台北市勞工局與文創公司合作，推出一款新的桌遊「工作HOW薪情」，要藉由桌遊的方式，將勞工法律觀念向下扎根，讓勞工更關心自身權益。

本次桌遊於10日上午發表，勞動局長高寶華致詞時表示：「讓更多的人在進入職場前，就知道勞動的重要性、勞動的價值、勞動的尊嚴。另外近年來大家非常重視的工作與生活的平衡，前幾年有許多過勞死，但近年來卻少了很多，因為大家越來越重視工作與生活的平衡。」、「只要是他有工作的能力，就應該給他工作的機會，就應該給他工作上的權益，這是法律上的規定。」

高寶華說：「讓勞工在事前，能夠透過各種的方式做宣導，讓勞工可以瞭解勞動的權益、勞工法律的規定，就能減少勞資之間的衝突、對立。」高寶華指出，過去也曾推出一套勞動權益的桌遊，但當時是針對高中以上的程度所製作；但後來認為，勞動權益、法令觀念，應該要往下扎根，所以才會設計出這一套更合適的桌遊。

▲▼台北市勞工局推出新款桌遊，將勞工權益觀念向下扎根。勞工局長高寶華。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北市勞工局新款桌遊。（圖／記者吳銘峯攝）

本款桌遊由文創公司開發，公司創辦人陳彥睿表示，「勞動局希望將勞權意識向下至國中扎根，在不改變遊戲主軸的情況下，將遊戲調整成更適合於國中課堂上使用。也因此，我們特地設計了大班教學玩法，讓教師更能輕鬆地帶領全班同學一起進行教學活動。」

陳彥睿進一步指出，遊戲中細膩的人物設定及角色差異，讓學生體驗未來職場上可能遇到的狀況及選擇。在有限的時間下，該如何分配給工作與生活？以及若是遭遇到公司的不公平對待（如加班到過勞）時，可以怎麼捍衛自己的權利，該從哪些勞工法律著手，並進行協商或訴訟程序。另外他也指出，遊戲裡雖然有角色對立的狀況，但也透過體驗的方式傳達勞動教育的關鍵，不只是權益的爭取，而是對於勞動尊嚴與價值的尊重。

▼研發本款桌遊的創創文化科技股份有限公司創辦人兼執行長陳彥睿（左），與臺灣科技大學應用科技所博士候選人郭芝辰（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼台北市勞工局推出新款桌遊，將勞工權益觀念向下扎根。勞工局長高寶華。（圖／記者吳銘峯攝）

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