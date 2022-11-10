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明天千年一遇「13個1」！民俗專家：這動作+這樣吃...轉運又圓滿

▲▼ 。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙表示，明天7個「1」是千年一遇，可準備帶殼龍眼乾、橘子拜拜。（圖／廖大乙提供）

記者白珈陽／台中報導

明天是民國111年11月11日，民俗專家廖大乙表示，7個「1」同時存在是千年一遇，「1」這個數字有特殊意義，古時候代表「有始有終」、「包羅萬象」，有靈動力，而明天的上午及午夜的11時11分11秒，各有13個「1」，更是難得，屆時可雙手合十向天祈求，可以轉運、改變磁場。

廖大乙說，古時候的「一」代表最大，且有千變萬化、包羅萬象、有始有終的含意，在最早沒有刻神像的時期時，供奉玉皇大帝的廟宇就是拜「一」這個字，台灣首廟天壇、即是台南天公廟的正殿中央就有「一」字匾額，副總統賴清德曾多次前往參拜。

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▲▼ 。（圖／廖大乙提供）

▲台灣首廟天壇天公廟正殿中央供奉「一」字匾額。（圖／廖大乙提供）

廖大乙指出，明天上午、午夜各有一次13個「1」，由於天干地支有12個、1年有12月份、1天為12個時辰、人的生肖也是12個，則第13個「1」就代表著重新開始，民眾可於明日上午11時11分11秒過後、至午夜的同一時刻來臨，中間的12個小時內，到廟裡拜拜，或是簡單地到屋外雙手合十向天參拜，可以將磁場、運氣改變為好的。

另外，還可準備帶殼龍眼乾、橘子，以及香蕉、鳳梨、哈密瓜、柿子等水果拜拜，結束後將代表五行的5個龍眼乾剝殼食用，或剝皮吃橘子，這表示「脫殼轉運」，而香蕉、鳳梨、柿子等水果，則有招財、事事圓滿的寓意。

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