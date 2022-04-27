路旁驚見7個紅包　他驚：撿到會被叫姑爺...民訴專家解答　

▲南彰化地區網友發現路旁丟棄7個紅包。（圖／網友提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南彰化1名年輕人日前在個人臉書po文，他騎乘機車行經由田中往二水，在路旁發現被丟棄7個對折紅包袋，還特別停下機車用腳去踢了鼓鼓的紅包一下，竟發出清脆的銅板聲音，心一驚「阮兜大人有交代，千萬別好奇」、「撿到會被叫姑爺」，這到底是作何用途，民俗大師廖大乙給答案了。

這名年輕人說，最近這一個月，他騎機車從田中往二水路上、溪州田間小路、北斗斗中路旁都能看到紅包被丟棄在路邊，但每次看都是數個紅包，目測是沒封口，用腳去踢才發現紅包裡有放錢幣，但這如果是冥婚用的，也未免太多了，心裡免始終有點毛毛的。

有網友指稱，這是「參加喪禮後，喪家不收白包，回包給親友的紅包袋」，廖大乙說，一般這樣的紅包袋處理方式，會將紅包袋撕一角，帶回保平安，不可能連同錢丟在路邊。

廖大乙對此指出，一般冥婚者，會丟棄一個紅包，但附近會有人看守，一次會被丟棄這麼多紅包，估計是改運程度居多，改運紅包裡面會放指甲、頭髮及銅板，丟棄在路旁，尤其最近欣逢神明誕辰遶境，也有可能是民眾藉此改運用。

廖大乙指出，若民眾發現路旁有被丟棄的紅包袋，為了做功德，以往可以送往廟宇金爐內焚燒，但現今統一集中焚燒處理緣故，不怕麻煩的可以撿拾起來送派出所，為了避免爭議，也可打110請員警到現場處理。