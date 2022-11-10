改善月經貧窮　大豐國小學生縫製布衛生棉「跨海送非洲」　

▲新北市新店區大豐國小學生縫製布衛生棉，跨海送到烏干達。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為改善「月經貧窮」，教育部長潘文忠日前承諾，從112學年起，將在各級學校提供免費的女性生理用品。但遠在非洲落後國家，仍有許多女孩身陷月經貧窮，甚至因此中斷學業。新北市大豐國小學生親手縫製布衛生棉，跨海送給非洲烏干達的女孩，跨國送愛心，也榮獲111年教育部品德教育特色學校。

大豐國小校長姜孟佑表示，「月經貧窮」議題在全球被廣泛關注，不少落後國家的女孩，因為衛生棉物資缺乏，影響了生活與求學，因而與愛女孩國際關懷協會，透過校內品格教育相關課程，帶領六年級的學生親手縫製布衛生棉，再跨海送到非洲給需要的同齡女孩。

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姜孟佑說，大豐國小也是新北市文山區國教文教中心的中心學校，長期致力於非洲國家文物的佈展，也對非洲地區國家的民生問題有所瞭解，近幾年聯合國提出「月經貧窮」議題，變把濟弱扶貧、關懷國際的品德教育觀念，融入相關課程，也讓學生身體力行，盡一份國際公民的責任。

姜孟佑說，這次送布衛生棉到烏干達活動，先由校內文教中心主任鄭韋伶拋磚引玉，認購150份布衛生棉的材料，再交由六年級學生分工合作，有人幫忙縫製、有人幫忙製作外包裝，透過這次體驗課程，學生才知道原來在地球的另一端，還有同齡孩子，生活在資源匱乏的環境，更能珍惜當下、心懷感激，明年考慮擴大辦理，號召更多師生投入愛心活動。