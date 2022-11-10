能高安東軍縱走山難頻傳　林管處山岳協會聯手優化指標

▲能安縱走沿途壯闊美麗的高山景觀。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

能高安東軍縱走向來是國內山岳界熱門且具挑戰性的登山路線，不過近期陸續發生中年山友高山症發作殞命、登山隊渡溪受困獲救等案件；林務局南投林區管理處於105年即設置牌誌指標系統，最近更進一步與中華民國山岳協會合作加以優化，盼提供登山者正確指標，減少迷途或發生山域事故。

南投林管處表示，台灣山域地形多變、登山路線錯綜複雜，根據消防署104至110年山域事故統計，有逾4成的案件通報原因為迷路及遲歸（失聯），占所有類型中最大宗；而自山林開放以來，登山人口上升，能高安東軍縱走步道全長50公里，地處中央山脈，陡坡路段多、氣候變化大，常起大霧、降雨、下雪，原先的簡易指示牌仍稍顯不足。

▲▼南投林管處與中華民國山岳協會合作完成能高安東軍自光被八表過後之縱走路線34公里標示系統 。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處指出，這次與中華民國山岳協會合作，優化能高安東軍自光被八表過後之縱走路線34.3公里標示系統，經多方協助下克服萬難，終於在11月8日完成設置；該標示系統使用反光材質，可提高夜間或濃霧中的辨識度，每100公尺都有一面，每100公尺中若有容易迷失之叉路，會有防迷的空白反光標示牌，讓山友跟著標號順序走，即可降低迷途風險，若遇山域事件發生時，可立即回報讓救難人員清楚得知求救地點。

▲新完成的山徑指示牌內容清晰。（圖／南投林區管理處提供）

林管處提醒，由於能高安東軍山路況原始，請山友注意自身安全，且深山地區行動通信訊號不佳，建議選擇攜帶通訊良好、具備自動位置回報或SOS求救通報功能之衛星通訊設備（如無線電示標PLB、衛星電話或inReach等），以確保個人自身安全。