養鴨英文叫「yangya」！宜蘭路標翻譯太瞎　遭批「鬧國際笑話」

▲宜蘭養鴨中心的英文路標被譯成「yangya center」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣設立的英文路標遭批是國際笑話，像是養鴨中心竟直接從中文直譯成「yangya center」，冬山河親水公園更有5種不同說法，恐嚴重傷害宜蘭的形象。縣府則是回應「進行了解後會滾動式檢討」。

台灣民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得指出，宜蘭多處設立英文路標，卻鬧出「宜蘭式英文」這種笑話，像是重要觀光景點的冬山河親水公園就有「Dongshanhe」、「Dongshan river front park」、「Dong shan river park」、「Dongshan river near water park」、「Dongshan river water park」共5種說法；梅花湖也有3種「Plum blossom lake」、「Meihua lake」、『Meihuahu」；太平山有2種「Taiping Mountain」、「Taipingsan」。

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另外，鄉公所有5種寫法，三星鄉公所是「Sanshing township office」、員山鄉公所是「Yuanshan township administration」、大同鄉公所是「Datong township hall」、南澳鄉公所是「Rural hall of Nan Ao」、五結鄉公所是「Wujie country」，容易讓需要洽公的外國人無所適從。

謝志得強調，宜蘭的英文路標異常混亂，有的直接音譯，有的意譯，胡扯瞎蓋，出盡洋相，呼籲宜蘭縣府不能誤導遊客，讓人看笑話，請統一翻譯，不要讓宜蘭的英文路標變成國際笑話，淪為其他縣市茶餘飯後的笑柄。

宜蘭縣政府對此指出，英文路標的差異應不會造成外國人解讀有誤，但縣府仍會進行了解，再做滾動式檢討，看是否有統一說法的必要。