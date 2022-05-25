養鴨英文叫「yangya」！宜蘭路標翻譯太瞎　遭批「鬧國際笑話」

▲宜蘭養鴨中心的英文路標被譯成「yangya center」。（圖／記者游芳男翻攝）
記者游芳男、黃資真／宜蘭報導
宜蘭縣設立的英文路標遭批是國際笑話，像是養鴨中心竟直接從中文直譯成「yangya center」，冬山河親水公園更有5種不同說法，恐嚴重傷害宜蘭的形象。縣府則是回應「進行了解後會滾動式檢討」。
台灣民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得指出，宜蘭多處設立英文路標，卻鬧出「宜蘭式英文」這種笑話，像是重要觀光景點的冬山河親水公園就有「Dongshanhe」、「Dongshan river front park」、「Dong shan river park」、「Dongshan river near water park」、「Dongshan river water park」共5種說法；梅花湖也有3種「Plum blossom lake」、「Meihua lake」、『Meihuahu」；太平山有2種「Taiping Mountain」、「Taipingsan」。
另外，鄉公所有5種寫法，三星鄉公所是「Sanshing township office」、員山鄉公所是「Yuanshan township administration」、大同鄉公所是「Datong township hall」、南澳鄉公所是「Rural hall of Nan Ao」、五結鄉公所是「Wujie country」，容易讓需要洽公的外國人無所適從。
謝志得強調，宜蘭的英文路標異常混亂，有的直接音譯，有的意譯，胡扯瞎蓋，出盡洋相，呼籲宜蘭縣府不能誤導遊客，讓人看笑話，請統一翻譯，不要讓宜蘭的英文路標變成國際笑話，淪為其他縣市茶餘飯後的笑柄。
宜蘭縣政府對此指出，英文路標的差異應不會造成外國人解讀有誤，但縣府仍會進行了解，再做滾動式檢討，看是否有統一說法的必要。
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