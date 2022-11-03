能高安東軍縱走高山症喪命　等4天終放晴...空勤隊順利吊掛下山

▲能高安東軍縱走山友高山症發作、不幸罹難，今日由直升機成功吊掛遺體。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一行8人登山隊於10月底赴南投縣攀登能高安東軍縱走，預計10月30日由奧萬大下山，一名56歲男性山友不幸於29日發生高山症、呼吸困難，於三叉路營地待救，請求協助吊掛送醫，但因奈格颱風外圍環流影響，天候不佳、能見度低，無法執行吊掛，而該名待援山友撐不到陸空救援抵達，即於下撤過程中過世。今日天氣晴朗，空勤總隊終於將山友大體運送下山。

南投縣政府消防局第二大隊指出，獲報後也立即成立前進指揮所，派遣搜救人 員並由指揮科向空勤直升機協助，並利用LINE建立搜救群組，即時橫向聯繫家屬、指揮科、林務局、警察局等相關單位；卻因奈格颱風外圍環流影響，天候不佳、能見度低，無法執行吊掛，而該名待援山友撐不到陸空救援抵達，即於下撤過程中過世。

消防局第二大隊表示，第一梯次地面搜救人員出動於10月30日晚間7時到達現場並接觸大體，用睡袋帳棚打包等待吊掛，但天候持續有雨、溪水暴漲，搜救人員先協助另4名山友安全撤退；第二梯次搜救人員5名入山，至第一獵寮搬運大體，開闢適合吊掛點，空勤直升機於今天上午10時50分終於順利出動，完成吊掛並降落奧萬大停機坪，交由警方及家屬接手後續相關處理。

消防局第二大隊指出，本次救援任務在空勤、投消、林務局、神鷹搜救隊及山搜義消通力合作下完成，也呼籲山友參加長天數縱走時，務必先考量自身身體狀況，以免憾事。