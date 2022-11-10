徐巧芯再曬新截圖！　無良公關直接喊關粉專「是阿中競辦要求的」

▲國民黨台北市議員徐巧芯曝光新對話內容。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨候選人陳時中競選總部遭國民黨台北市議員徐巧芯指控與臉書粉絲專頁「無良公關公司」互有往來，稍早已立即澄清，沒想到卻再被徐巧芯打臉，曝光最新通訊軟體上的對話截圖，狠嗆「陳時中團隊還想跑啊？」

「無良公關公司」9日晚間貼出一張文件，影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，遭到徐巧芯報警提告。徐巧芯10日則在臉書公布影片，從對話內容可見，「無良公關公司」在道歉並且關閉自己的粉絲專頁後，跑回群組報平安，並且表示是「競辦的人跟他討論後的決定」。徐巧芯質疑，「請問是哪個競辦？競辦的誰？陳時中要不要再回答一次？沒有第三次機會囉！」

對此，陳時中競總上午澄清，競總沒有任何人跟「無良公關公司」討論過此事，讓徐巧芯再度公布新的證據，發現該通訊軟體社群的管理員史書華醫師tag「無良公關公司」，安慰他不用關閉粉絲頁，接著，「無良公關公司」回覆「是阿中競辦要求的」，然後迅速收回訊息，史書華見狀也跟著收回訊息。

徐巧芯嘲諷，她在此建議陳時中競選辦公室，也對「無良公關公司」提告意圖使人不當選以及加重誹謗，以正視聽，並稱這是「極速翻車大現場」。