林耕仁不忍了！亮「正主」身分：我是唯一　暗酸高楊會見縫插針



▲林耕仁在高楊會後沉澱了一日終於發聲，表示自己才是國民黨正牌，是楊文科唯一支持的新竹市長候選人。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安昨(9)上午才傳出住院，下午就突然現身新竹縣府，拜會縣長楊文科。對此，林耕仁今日也透過競辦回應，楊縣長有透過幕僚表示「唯一支持林耕仁 」。

對於高虹安向醫院請假拜會楊文科一事，林耕仁表示「我們也很訝異」，但還是要祝福高委員身體健康，早日康復。至於是否有與楊縣長通電話，林耕仁說，楊縣長有透過幕僚表示「唯一支持林耕仁 」。

林耕仁認為，楊文科是縣長，立委拜會討論，不可能拒絕，也不予評論，但是從楊縣長11月初來新竹幫他站台、甚至到昨天，都堅定公開表示「支持國民黨唯一提名的新竹市長林耕仁」，所以不會有任何見縫插針機會。

「至於談竹竹合併，為何不是找你？」林耕仁說，現在談竹竹合併又回到「因人設市」問題，新竹市45萬人口、新竹縣57萬人口，談合併不符法規條件，所以要先從合作開始。他之前拜訪楊縣長也都有針對交通科技環保飲用水議題討論，他認為需要先透過合作解決，再依法談合併。

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