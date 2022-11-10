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服務處被開30槍「千里眼」中彈　謝財旺譴責暴力要求查明真相

▲台南市議員謝進旺服務處遭槍擊，謝進旺除譴責暴力外，並要求警方查明槍擊原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員謝財旺服務處遭槍擊，謝財旺除譴責暴力外，並要求警方查明槍擊原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝財旺服務處今天凌晨遭槍擊，槍手連開30槍，造成鐵門彈痕累累，屋內供奉之「千里眼」神像也中彈倒地，謝財旺除譴責暴力外，並強調他與此次參選台南市議員的女兒謝舒凡，從未與人結怨，不知槍手槍擊原因，他要求警方查明槍擊原因，「有事朝我來，不要波及無辜」。

▲台南市議員謝進旺服務處遭槍擊，謝進旺除譴責暴力外，並要求警方查明槍擊原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝財旺說，案發時只有他的女兒謝舒凡在服務處內，女兒是聽到碰一聲才出來查看，發現供奉的千里眼神像倒了，牆壁上有一孔一孔的，馬上打電話告知他，他就說是被子彈擊中，他趕到服務處查看，才發現千里眼神像口中「咬」著一顆子彈，警方說槍手開了30槍，他除譴責暴力也對槍枝泛濫感到不安。

▲台南市議員謝進旺服務處遭槍擊，謝進旺除譴責暴力外，並要求警方查明槍擊原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝財旺說，他們的選舉過程平順，他與女兒也未曾與人結怨，幸好槍手槍擊沒有傷到人，只有千里眼神像中彈，槍手持長槍犯案，火力十分強大，他未與人結怨，女兒又是新人，不知槍手為何會來開槍。謝財旺說：「有事就針對我，不要波及無辜。」

謝財旺強調，女兒受到很大驚嚇，最近網路一直在攻擊他，像發紅包、繳紅單、學甲動保區等情事，他都沒有反擊或回應，他也不敢說一定與選舉有關，所以他要求警方查明槍擊原因與事實真相。

▲台南市議員謝進旺服務處遭槍擊，謝進旺除譴責暴力外，並要求警方查明槍擊原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝舒凡則表示，案發時她聽到碰一聲巨響，她出來查看時，發現屋內凌亂，並看到供奉的千里眼神像倒了，後來才知道被人槍擊。

謝舒凡則表示，案發時她聽到碰一聲巨響，她出來查看時，發現屋內怎麼這樣凌亂，並看到供奉的千里眼神像倒了，她當時還不知發生什麼事，後來才知道被人槍擊，她有受到驚嚇，對於千里眼神像被子彈擊中毀損，她感到很難過，因為千里眼保佑競選總部所有人平安。

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