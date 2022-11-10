專家：期中選舉不影響《台灣政策法》　美將持續「對中強硬」

▲ 中國國家主席習近平與美國總統拜登。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國期中選舉8日投開票，共和黨料將拿下眾議院，參議院鹿死誰手則尚未明朗。專家分析，國會控制權將影響拜登未來2年對中政策基礎，不論結果如何，由於兩黨對美中關係共識強烈，目前對中強硬政策的趨勢不太可能改變，也將繼續推動《台灣政策法》，但若民主黨表現超出預期，可能給拜登更多立法空間。

根據《美國之音》，波士頓學院政治學教授羅斯（Robert Ross）受訪表示，「國會共和黨人和民主黨人對於有必要通過立法保護美國技術優勢及保護美國對中防禦方面有很強的共識。我確實預期對美中關係的共識將持續下去，因此包括國防政策及對台立法在內的未決立法不會因選舉而中斷，也就是《台灣政策法》。」

紐澤西拉瑪珀學院政治學副教授陳鼎（Dean Chen）也認為，目前收緊對中政策的趨勢將持續下去，「但若民主黨能繼續保持參議院微弱多數，確實會給拜登總統一些推動議程的餘地，至少能夠阻撓共和黨人更激進的舉措。」

共和黨料將逆轉眾院控制權，參院目前仍勢均力敵，監督開票的媒體指出，民主黨可能維持參院微弱多數。專家表示，民主黨佔據參院多數，將使拜登更容易在兩國利益一致的特定問題上與中國合作，「相較眾院，參院在外交政策問題上有更多發言權。拜登確實希望為與中國部分合作留下一些討論空間，例如氣候變遷問題。」

儘管兩黨在對中問題上措辭都愈發強硬，分析人士指出，共和黨人提出的政策仍較民主黨激進。政治風險管理公司歐亞集團（Eurasia Group）中國企業事務項目主任阿什頓（Anna Ashton）指出，共和黨人特別感興趣的議題包括美國對台支持、以更強硬手段確保各種美國技術不落入中國手中，以及試圖切斷可能流向與中國政府有關企業的美國資本。

阿什頓預期，共和黨控制的眾議院將推動有關中國立法，並向白宮施壓，要求對北京採取更強硬立場。

羅斯也表示，台灣仍是美中關係中最敏感的問題，「對中政策和《台灣政策法》的主要問題是《台灣政策法》賦予台灣主權象徵的程度，以及要求白宮在外交上將台灣視為一個主權獨立國家對待的程度。共和黨人將敦促白宮如此，而白宮可能更難抵抗，因為我們看見共和黨人在此問題上立場非常高調。」

▲ 裴洛西的眾院議長大位料將交予共和黨領袖麥卡錫。（組圖／路透）

《彭博》10月報導，共和黨已經表示，若贏得眾議院將成立中國委員會，調查新冠病毒來源、竊取美國企業知識財產權的指控及中國是否在美國關鍵行業佔據主導地位。

威斯康辛州共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）表示，他支持時任少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）提議的中國委員會，「中國問題過去被提交給許多不同的委員會，因此需要一個這樣的特別委員會，才能真正突破委員會的狹隘。」共和黨若奪下眾院多數，麥卡錫料將成為下任議長。

陳鼎也認為，中國委員會很可能成立，尤其是在各國希望找出疫情大流行起源的情況下，「我認為民主黨人也會支持。因為不僅是美國，全世界都希望這個問題能有更客觀的答案。」

至於中國對美國期中選舉看法，官媒《環球時報》援引學者說法指出，若拜登在共和黨主導的國會繼續受挫，可能尋求在國際舞台提高聲量，包括繼續對抗北京。

羅斯認為，「中國會對共和黨沒能控制參眾兩院感到有些欣慰，但也會擔心控制眾院的共和黨人有空間推動更有敵意的對中政策。」

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