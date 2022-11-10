解除逐桌敬酒禁令！薛瑞元表態「年底前可能鬆綁」刺激一下經濟

記者洪巧藍／台北報導

年底是尾牙、聚會活動旺季，衛福部長薛瑞元今（10）日受訪表示，指揮中心規劃分階段鬆綁，可能年底開放婚宴、酒席可以逐桌敬茶、敬酒「刺激一下經濟」。

▲衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內疫情穩定下降，指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史，還有確診者隔離天數縮短等。

接下來準備規劃口罩禁令鬆綁，指揮中心指揮官王必勝昨指出，第一階段為「室外不用戴，室內要戴」，但一些大型的演唱會、體育場所與選舉造勢活動，無法與不特定對象保持社交距離，正評估另外處理，第一階段預期11月實施。

其他還有第二階段正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等；第三階段則是由「強制」轉為「建議」戴口罩等。

薛瑞元則另拋出12月則有望開放婚宴酒席逐桌敬茶酒，他今天出席立法院社福衛環委員會會前受訪表示，接下來年底忘年會等活動會增加，考量可以刺激一下經濟，有在規劃鬆綁的可能性，但相關實施的時間點，還是要由指揮中心決定。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！